УП: трое украинцев ограбили банкоматы «Сбербанка» в Боснии — а остальных не тронули

Трое украинцев за 53 часа сумели ограбить в Боснии 23 банкомата российского «Сбербанка» на сумму более €1 млн. Как пишет «Украинская правда», ограбленные банкоматы принадлежат фирме Payten. Её оборудованием пользуются и другие банки в Боснии, но злоумышленники грабили только автоматы «Сбербанка».
В Боснии трём гражданам Украины понадобилось лишь 53 часа, чтобы ограбить 23 банкомата российского «Сбербанка». Как пишет «Украинская правда», злоумышленникам удалось украсть более €1 млн.
Хотя они опустошили некоторые банкоматы в течение рабочего дня, в пятницу, банк ничего не заметил и только в понедельник, на следующий день после того, как полиция арестовала двух из трёх украинцев, они послали сообщение в банковское агентство, что с их банкоматов исчезли деньги.
Официально Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии 31 января. Два дня спустя, 2 февраля, Бойко и Зайцев были арестованы после того, как полиция случайно на них наткнулась. Титаренко удалось скрыться. У полиции есть информация, что он въехал в Венгрию днём позже.
Ограбленные банкоматы принадлежат фирме Payten. Её оборудованием пользуются и другие банки в Боснии, но злоумышленники грабили только автоматы «Сбербанка».
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