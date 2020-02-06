1+1: украинский полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников

В украинском Николаеве полицейский обокрал своих одноклассников на вечере встречи выпускников. Как сообщает «1+1», найти преступника помогли камеры видеонаблюдения ресторана. Мужчина вернул все деньги, однако из полиции его всё же уволили.
Коп — вор: в Николаеве офицер полиции обокрал своих бывших одноклассников. И не где-нибудь, а на встрече выпускников.
Пока бывшие одноклассники танцевали, сотрудник правоохранительных органов, который остался за столом, рылся в их сумках. Всё это зафиксировала камера наблюдения кофейни. На видео видно, как мужчина мастерски обчищает кошельки своих знакомых.
То, что у них пропали деньги, они обнаружили, когда пришло время расплачиваться за вечеринку. Всего пропало 4,5 тысячи гривен. Потерпевшие вызвали полицию. То, что их обокрал одноклассник, да ещё и полицейский, никому и в голову не пришло.
Всё выяснилось, когда полиция изъяла записи камер кофейни. Полицейский во всём признался и сказал, что в панике успел смыть деньги в унитаз. Он пообещал вернуть всю сумму, поэтому одноклассники не стали писать заявление. В тот же день из полиции уволили коллегу-преступника.
ЖЕНЩИНА: Вообще в первый раз такое было. У нас все гуляют, на Новый год вообще пять-шесть компаний гуляют. Такое в первый раз.
ИРИНА ХМЕЛЬ-КОПТЕВА, одноклассница:Абсолютно никто из тех, кто был, не подумал, что он на такое способен. Он вернул все деньги, попросил прощения.
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