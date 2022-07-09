«Классовое расслоение»: СМИ в США игнорируют насущные проблемы населения

По данным опросов, простых американцев больше всего беспокоит рост цен на топливо, инфляция, экономика и преступность. Тем временем господствующие СМИ озабочены климатом, Украиной, давними беспорядками в Капитолии, а также «дезинформацией». Как отмечает журналистка Newsweek Батья Унгар-Саргон в интервью Fox News, несовпадение интересов объясняется экономическим неравенством.

MSNBC: Взрывная неделя для комитета по расследованию событий 6 января. Новые изобличающие заявления…



MSNBC: Шокирующие новые подробности того рокового дня, 6 января.



NBC: Пятое слушание комитета по расследованию событий 6 января. Мы слышали шокирующие показания.



CNN: Эта очередная история о событиях 6 января повергла в шок.



MSNBC: Эти шокирующие показания с незапланированных слушаний по событиям 6 января…



НОРМ АЙЗЕН, аналитик CNN по правовым вопросам: Это такое будоражащее… «Шокирующее» — недостаточно сильное слово!



ОЛИВИЯ ТРОЙ, бывшая сотрудница администрации Дональда Трампа: Это шокирует.



CNN: Соединённые Штаты в шоке после вчерашних слушаний, посвящённых событиям 6 января.



MSNBC: С этими новыми свидетельствами о событиях 6 января, действительно повергающими в шок…



MSNBC: Срочная новость о расследовании событий 6 января — шокирующие показания…



«О да! Это был мятеж!» Нет, это не был мятеж, вы лжёте. Утихомирьтесь, всем безразлично. Эти люди говорят сами с собой. И всё это — в тот самый момент, когда в США дефицит продовольствия!



Итак, никто это не смотрит. Во время слушаний комитета по расследованию событий 6 января, в середине июня, у CNN была неделя самых низких рейтингов с ноября 2015 года. И данные опросов дают этому объяснение: никому в Америке это не интересно! У нас есть огромные проблемы, в основном экономические, и эти проблемы СМИ полностью игнорируют! Как-то даже странно. Может быть, причина в том, что их эти проблемы не затрагивают. По данным Rasmussen, избирателей больше всего волнуют цены на бензин, инфляция, экономика и насильственная преступность.



Сегодня с нами Батья Унгар-Саргон — заместитель редактора отдела мнений Newsweek. Большое спасибо, что нашли для нас время, Батья. Если вам важна демократия, если вы заявляете, что это так, и вы работаете в СМИ, вам следует хотя бы пытаться освещать темы, которые заботят народ вашей страны. Почему бы иногда не сверяться с опросами и не освещать эти темы? Но они так не делают. Почему?



БАТЬЯ УНГАР-САРГОН, Newsweek: Большое спасибо, что пригласили, Такер. И большое спасибо, что начали выпуск с печальной истории Хосе Альбы. Это так важно! Вы всегда берёте самую важную тему дня. Вчерашний выпуск — ещё один пример.



Вы совершенно правы: американцев раз за разом опрашивают о том, что их больше всего беспокоит, и раз за разом мы видим одни и те же четыре ответа: цены на бензин, инфляция и цены на продовольствие, насильственные преступления и рабочие места. Это неудивительно: две трети американцев живут от зарплаты до зарплаты. Но если спросить журналистов, какие темы больше всего беспокоят их, они назовут изменение климата, украинский конфликт, события 6 января и «дезинформацию». Так? Совпадений ноль!



В чём причина? Кажется, что в политике. Но, как вы отмечаете каждый вечер в вашей программе, Такер, дело в классовой принадлежности! В этой стране огромное классовое расслоение. И один класс может позволить себе роскошь сидеть и целыми днями думать о «дезинформации», а другой класс у себя дома решает, на что потратить деньги — на покупку мяса или на заправку машины. Потому что у них недостаточно денег, чтобы позволить себе и то, и другое!



Исторически общества, где правящий класс настолько далёк от всех остальных в своих взглядах и экономических воззрениях, становятся очень нестабильными, опасно нестабильными. Вас это беспокоит?



БАТЬЯ УНГАР-САРГОН: Нет, потому что я верю в американский народ. Поляризация — исключительно элитный феномен.



Да.



БАТЬЯ УНГАР-САРГОН: И для американцев это просто неубедительно. Но вот что печально. Было бы плохо, если бы журналисты просто игнорировали насильственную преступность или тот факт, что простые американцы не могут позволить себе купить мясо. Но всё ещё хуже! Эти темы делают табуированными!



Если вы скажете: «Меня не устраивает, что прокуроры принимают сторону преступников, а не жертв их насилия», — вас назовут расистом! Если вы скажете: «Меня не устраивает, что карантинные меры погубили каждый пятый малый бизнес в Америке», — вас назовут убийцей бабушек!



Они неверно истолковали свою экономическую привилегированность как добродетель. И это непростительно!



Как хорошо сказано! «Они неверно истолковали свою экономическую привилегированность как добродетель», — если бы у меня были татуировки, это была бы одна из них.



Дата выхода в эфир 07 июля 2022 года.