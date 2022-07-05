Politico: в США всё увереннее и громче говорят о грядущей рецессии

Президент Джо Байден, говоря о возможности рецессии в США, заявляет, что в этом вопросе «нет ничего неизбежного», однако в этом мнении он становится всё более одиноким, пишет Politico.



От Уолл-стрит до Вашингтона тихая молва о грядущем экономическом спаде превратилась уже почти в рёв на фоне того, как Федеральная резервная система усиливает борьбу с самой высокой за четыре десятилетия инфляцией.



Скачки цен и агрессивное повышение процентных ставок со стороны ФРС привели к тому, что крайне показательный фондовый индекс S&P 500 в первой половине года продемонстрировал худшую с 1970 года отрицательную динамику.



Доверие потребителей также упало до рекордно низкого уровня. И экономисты всё больше обеспокоены тем, что спад не просто произойдёт, а случится уже в ближайшее время. На эту опасность указывает недавнее заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк готов терпеть рецессию, если это будет означать контроль над инфляцией.



«Более серьёзная ошибка, которую можно совершить, — сказал он ещё 29 июня, — это неспособность восстановить ценовую стабильность».



Хотя Байден публично поддержал усилия Пауэлла, растущие ожидания рецессии усугубляют экономические проблемы его администрации в то самое время, когда его однопартийцы, демократы, готовятся к намеченным на этот год выборам в конгресс.



Американцы уже настроены пессимистично в отношении экономики даже несмотря на то, что безработица составляет всего 3,6% — практически самый низкий показатель современной эпохи. Сокращение американской экономики лишь усугубит эту боль, вызвав волну увольнений и урезаний заработной платы, отмечает издание.



По всей стране главная тема экономических дискуссий — высокая инфляция — быстро превращается в растущую уверенность в грядущей рецессии, пишет Politico.



Союзники Белого дома уже готовятся к этому. Законодатели-республиканцы трубят о том, что спад неизбежен. Аналитики с Уолл-стрит всё чаще включают его в свои прогнозы. А крупные бизнесмены во время переговоров с инвесторами и внутри своих компаний быстро перешли от приглушённо высказываемых опасений к открытым разговорам о грядущем экономическом спаде, отмечается в статье.



Американские власти на прошлой неделе подтвердили сокращение экономики США в первые три месяца этого года.



Если это повторится и во втором квартале — а эксперты уже говорят о высоких шансах подобного развития событий, — то это вызовет активные споры о том, не находятся ли США уже в состоянии экономического спада, поскольку о рецессии зачастую говорят, когда отрицательный рост ВВП фиксируется в течение двух последовательных кварталов, пишет Politico.