Fox News: американские политики и СМИ убеждают жителей США не верить своим глазам

Из-за экономических проблем многие американцы не могут позволить себе ездить на машине и вынуждены даже экономить на еде, сообщает Fox News. При этом целый ряд американских СМИ и политиков пытаются убедить жителей США в том, что инфляция не такая уж и серьёзная и что они не так уж сильно страдают.

Имейте в виду, глава аппарата Белого дома Рон Клейн напоминает президенту, кто он есть. Тем временем многие настоящие американцы, жители нашей страны, не могут позволить себе водить машину или покупать продукты. Но никого в Вашингтоне это, похоже, не беспокоит. По их мнению, с экономикой всё в порядке. Демократы даже заявляют, что сейчас — самое время тратить деньги! Да-да. Наш корреспондент Билл Мелуджин следит за этой историей. Здравствуйте, Билл!



БИЛЛ МЕЛУДЖИН, корреспондент Fox News: Здравствуйте, Такер! Да, так и есть. Целый ряд деятелей СМИ и политиков как будто говорят американцам: «Не верьте своим лживым глазам в том, что касается рецессии в будущем». И председатель Федерального резерва, определённо, не выглядит особенно обеспокоенным: он в буквальном смысле насвистывал, разгуливая по Вашингтону, когда корреспондент Fox Хиллари Вон пыталась добиться от него ответов. Взгляните!



ХИЛЛАРИ ВОН, корреспондент Fox News: Председатель Пауэлл, не следует ли президенту перестать называть это «путинским скачком цен»? Вы вчера говорили законодателям, что инфляция началась задолго до боевых действий на Украине. Следует ли ему перестать утверждать, что это «путинский скачок цен»?



(Свист.)



БИЛЛ МЕЛУДЖИН: Вдобавок ведущая финансовой колонки в The Washington Post Мишель Синглтери потребовала от успешных американцев успокоиться и перестать выступать по поводу инфляции. Послушаем.



МИШЕЛЬ СИНГЛТЕРИ, The Washington Post: Вы должны перестать жаловаться, когда есть так много людей, для которых уровень инфляции означает, что им в буквальном смысле придётся есть два, а не три раза в день. Есть такие американцы, у которых в последние два года дела на рынке шли чрезвычайно хорошо. У вас по-прежнему есть ваша работа. И да, бензин вам обходится дороже, но знаете что? Вы всё равно поедете отдыхать на 4 июля, вы всё равно можете питаться в ресторанах. Я хочу, чтобы вы успокоились и перестали выступать… Но, в целом, многие американцы не страдают так сильно, как им кажется.



БИЛЛ МЕЛУДЖИН: Чтобы не отставать от остальных, журналистка MSNBC Стефани Рул обвинила СМИ в том, что они своими разговорами вгоняют страну в возможную рецессию.



СТЕФАНИ РУЛ, ведущая MSNBC: Ещё одна вещь, которую Федеральная резервная система не может сделать, — контролировать ажиотаж в СМИ и политическую повестку. В некотором роде мы своими разговорами загоняем себя в инфляционное безумие. Когда вы говорите об этом каждый день и каждую минуту, то все имеющиеся у вас компании поднимают цены. Почему? Потому что они могут это сделать. Потому что никто не станет спрашивать: «А почему вы повышаете цены? — Ну, ведь инфляция».



БИЛЛ МЕЛУДЖИН: А если вы не можете позволить себе купить бензин или продукты, то не надо беспокоиться. По словам конгрессмена-демократа Эда Пёрлматтера, сейчас вы можете купить себе велотренажёр Peloton по гораздо более низкой цене. Давайте послушаем.



ЭД ПЁРЛМАТТЕР: Думаю, мы все сходимся на том, что не хотим видеть инфляцию. Но мы прошли через пандемию. У нас был дефицит. Сегодня вы можете купить Peloton за полцены от той, которую вы бы заплатили год назад. Господин Стайл, и я…



ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Но вы же не можете съесть Peloton.



БИЛЛ МЕЛУДЖИН: Такер, и в довершение всего этого Los Angeles Times опубликовала статью, в которой говорилось, что рецессия выглядит неизбежной, но она, возможно, будет не столь уж серьёзной. А у издания Bloomberg появилась авторская статья, в которой говорилось, что инфляция — это всего лишь урок, позволяющий научиться ценить то, что у вас было, вместо того чтобы жаловаться на утрату того, что у вас было. Газета The New York Times опубликовала статью о том, что плохая экономика в конечном итоге может оказаться хорошей вещью. Передаю вам слово.



Вы ничего не будете знать, и вам это понравится. Всё это от нервов. Велотренажёры за полцены. Лучше не придумаешь!



Дата публикации 23 июня 2022 года.