Fox Business: Байден возложил вину за рекордно высокую инфляцию в США на «путинский налог на продовольствие и бензин»

06:30 Киссинджер: Запад должен учесть интересы России при урегулировании конфликта с Украиной Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил о том, что при урегулировании конфликта между Украиной и Россией Западу нужно учесть, в том числе, интересы последней.

06:11 Со дна Чёрного моря подняли около 700 боеприпасов времён ВОВ Пиротехники МЧС подняли со дна Чёрного моря в районе Севастополя 688 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

05:52 МО КНР: санкции не помогут в решении конфликта России и Украины Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил во время выступления на конференции «Диалог Шангри-Ла», что санкционное давление на Россию не поможет в решении конфликта с Украиной.

05:31 Эксперт Колташов: санкции против России провалились из-за некомпетентных экономистов Экономист Василий Колташов высказался о причинах провала западных санкций против России. По его мнению, слабое влияние европейских ограничений на страну обусловлено некомпетентностью западных экономистов, которые не предупредили власти о последствиях таких мер.

05:16 Торжественные линейки запланированы во всех школах ДНР 1 сентября Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков заявил о том, что 1 сентября во всех школах на территории Донецкой Народной Республики запланировано провести торжественные мероприятия в честь начала учебного года.

04:56 МО КНР: Китай поддерживает диалог между Россией и Украиной Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что страна поддерживает диалог между Россией и Украиной по разрешению конфликта. Кроме того, КНР надеется на скорейшее прекращение огня на Украине.

04:34 МО КНР: Индо-тихоокеанская стратегия США направлена против одной страны Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что новая Индо-тихоокеанская стратегия Америки направлена против одной-единственной страны. О каком государстве идёт речь, Фэнхэ уточнять не стал.

04:16 В КНР заявили, что в случае попытки отнять Тайвань Китай будет биться до конца Власти Китайской Народной Республики заявили о серьёзных последствиях попытки отнять у страны Тайвань. В случае посягательства на территориальную целостность Китая страна будет биться до конца, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

03:54 Экс-замглавы Центробанка России Корищенко освободили из-под стражи Мосгорсуд принял решение освободить из-под стражи бывшего заместителя главы Центрального банка России Константина Корищенко. Меру пресечения назначали в рамках уголовного дела о растрате.

03:35 The Telegraph: Каллас против преждевременного возвращения к сотрудничеству Запада и России Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о недопустимости преждевременного возвращения к сотрудничеству с Россией после мира с Украиной. По её мнению, Запад не должен возвращаться к деловым отношениям с российской стороной.

03:11 Глава СК России Бастрыкин призвал поддержать ВС России в спецоперации Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил граждан с Днём России и призвал их поддержать Вооружённые силы страны в период спецоперации.

02:52 The Telegraph: Подоляк заявил, что Украине нужно от стран Запада 300 РСЗО Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что украинской стороне необходимо от западных стран 300 реактивных систем залпового огня для спецоперации.

02:31 The Telegraph: премьер-министр Израиля заявил, что Иран близок к обладанию ядерным оружием Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил о том, что Иран близок к разработке ядерного оружия.

02:12 The Times: Киссинджер считает США более разобщёнными, чем в период войны во Вьетнаме Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что на сегодняшний день США более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме.

01:50 «Роскосмос» провёл переговоры с ЕКА по возобновлению миссии «ЭкзоМарс» Специалисты «Роскосмоса» связались с представителями Европейского космического агентства (ЕКА) и провели переговоры по возобновлению миссии «ЭкзоМарс».

01:30 Украинские военные выпустили шесть мин по Донецку Вооружённые формирования Украины провели обстрел Донецка с направления Красногоровки в 00:45 (мск). По Петровскому району города выпустили шесть мин калибром 120 мм.

01:19 Мостовой: самое противное, что «Спартак» никогда не приглашал меня в тренерский штаб Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, приглашали ли его когда-нибудь в тренерский штаб красно-белых.

01:17 Количество пострадавших в аварии в Подмосковье увеличилось до 11, один человек погиб Количество пострадавших в ДТП в Красной Пойме Луховицкого района Подмосковья увеличилось до 11, один человек погиб.

01:08 В Дагестане на матче любительской футбольной лиги произошла массовая драка В Дагестане матч любительской футбольной лиги завершился массовой дракой между игроками команд.

01:02 Кудряшов: для меня бой с Дациком — это что-то из ряда вон выходящее Бывший чемпион по версиям WBC и WBA Дмитрий Кудряшов после победы над Вагабом Вагабовым поделился ожиданиями от поединка с Вячеславом Дациком.

00:58 BI: Испания извинилась за намерение направить немецкие танки ВСУ перед Германией Власти Испании принесли извинения Германии после новости о возможной поставке немецких танков Leopard A4 на Украину. Это был бы первый случай направления ВСУ танков НАТО.

00:54 Винер: Бах понимает, что Олимпиады без России и Белоруссии будут менее привлекательными Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о причинах отстранения российских и белорусских спортсменов.

00:43 Тарасова отреагировала на призыв Бубки отстранить Россию от всех соревнований Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергея Бубки, который потребовал от всех спортивных организаций соблюсти рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению россиян от соревнований.

00:37 Доступ к Мавзолею Ленина и некрополю у Кремлёвской стены будет закрыт 12 июня В День России, 12 июня, в Москве будет закрыт доступ для туристов в Мавзолей Владимира Ильича Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены.

00:26 Слуцкий заявил, что «Рубин» подпишет ещё двух футболистов Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о трансферных планах клуба на летнее межсезонье.

00:18 В Роспотребнадзоре заявили об обнаружении в России субварианта омикрон-штамма BA.4 Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту омикрон-штамма BA.4, выделен в России.

00:06 Минобороны: более 7,5 тысячи человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались 7594 человека, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

23:59 Рыбус заявил, что очень рад подписанию контракта со «Спартаком» Новичок «Спартака» польский защитник Мацей Рыбус высказался о подписании контракта с московским клубом.

23:52 Гол на 86-й минуте принёс Уэльсу ничью с Бельгией в матче Лиги наций Сборная Бельгии по футболу не смогла взять верх над командой Уэльса в матче третьего тура Лиги наций.

23:48 Германия сыграла вничью с Венгрией в матче Лиги наций УЕФА Сборная Германии на выезде сыграла вничью с командой Венгрии в матче третьего тура футбольной Лиги наций.

23:46 Посол ЛНР: мирные жители начали покидать северодонецкий завод «Азот» Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что мирные жители начали покидать северодонецкий завод «Азот» — через проходную, которую не контролируют украинские боевики.

23:42 Нидерланды отыгрались с 0:2 и свели вничью матч с Польшей в Лиге наций Национальные команды Нидерландов и Польши не выявили победителей в матче третьего тура футбольной Лиги наций.

23:36 Сборные Англии и Италии не забили друг другу в матче Лиги наций Сборные Англии и Италии сыграли вничью в матче третьего тура футбольной Лиги наций.

23:35 Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Ленобласти Один человек госпитализирован после взрыва газа в доме в посёлке Русско-Высоцкое в Ленинградской области.

23:22 В «Штутгарте» назвали имя футболиста, арестованного на Ибице по подозрению в изнасиловании Стало известно имя игрока немецкой Бундеслиги, которого арестовали на Ибице по подозрению в изнасиловании девушки.

23:19 Пятеро детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП в Подмосковье Пятеро детей и трое взрослых пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Подмосковье.

23:04 В ЦПВС заявили об обострении обстановки в Идлибской зоне деэскалации в Сирии Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв заявил об обострении обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

23:03 Кудряшов нокаутировал Вагабова на первой минуте боксёрского боя в Москве Бывший чемпион по версиям WBC и WBA Дмитрий Кудряшов одержал победу над бойцом MMA Вагабом Вагабовым в полуфинальном поединке Гран-при лиги Pravda в тяжёлом весе в Москве.

22:51 Александрова призналась, что не ожидала выйти в финал теннисного турнира в Хертогенбосе Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в полуфинале турнира в Хертогенбосе.

22:50 Мирный житель пострадал при обстреле украинскими военными Киевского района Донецка Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что один мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка.

22:40 Тер-Аванесов рассказал о проблемах при переходе из юношеского спорта во взрослый в лёгкой атлетике Заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов рассказал о проблемах в лёгкой атлетике при переходе с детского и юношеского уровня ко взрослым соревнованиям.

22:35 Тренер Тер-Аванесов оценил перспективы дочери и. о. главы ВФЛА Приваловой Заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов высказался о перспективах в лёгкой атлетике Марии Приваловой, дочери исполняющей обязанности президента ВФЛА Ирины Приваловой.

22:30 Минобороны: российские сапёры разминировали почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР Российские саперы разминировали почти 3 тыс. га территорий в ДНР и ЛНР, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

22:19 Хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме в Ленинградской области Хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме в посёлке Русско-Высоцкое в Ленинградской области.

22:16 Билялетдинов: время покажет, является ли Рыбус хорошим приобретением для «Спартака» Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал переход защитника сборной Польши Мацея Рыбуса в стан красно-белых.

22:05 Минобороны России: ВСУ разместили в школах Славянска РСЗО и артиллерию Украинские военные разместили РСЗО и артиллерию в школах Славянска, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

21:59 Суд отклонил иск американской модели Майорги, обвинившей Роналду в изнасиловании Суд США отклонил гражданский иск модели Кэтрин Майорги к футболисту сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по делу об изнасиловании в 2009 году в Лас-Вегасе.

21:54 В Вашингтоне начался протест сторонников усиления контроля за оружием Тысячи сторонников ужесточения контроля за оборотом оружия вышли на акцию протеста March for Our Lives в Вашингтоне.

21:47 Чесноков уверен, что Медведев был бы фаворитом Уимблдона Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался о победе второй ракетки мира Даниила Медведева над французом Адрианом Маннарино в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Хертогенбосе.