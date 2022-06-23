Форбс: «тучи сгущаются» — вместо того чтобы стабилизировать доллар, Федрезерв США подавляет экономику

В США уже наступила «лёгкая рецессия», а при нынешней политике Федеральной резервной системы экономика продолжит падать, население продолжит беднеть, а многие компании ждёт банкротство. Об этом заявил в интервью Fox Business председатель Forbes Media Стив Форбс. По его словам, предложенная Байденом временная отмена налога на бензин — это хорошо, но для исправления ситуации необходимо в первую очередь стабилизировать доллар.

СТИВ ФОРБС, председатель Forbes Media: Миллионы домохозяйств уже переживают рецессию, они истощают свои сбережения. Цены растут быстрее, чем зарплаты, и теперь мы видим, как некоторые компании сокращают персонал. Так что тучи сгущаются.



И любое облегчение, которое вы можете дать… Эта администрация снизит налог? Я бы за это ухватился! Это исторический момент! Всегда, когда они видят налог, они хотят его повысить. Так что сокращение налога, даже небольшого, такого как налог на бензин…Надо брать! Потому что от этой администрации не приходится ждать больших налоговых льгот!



Мне интересно… Вот Вы упомянули рецессию. Знаете, есть очень разные прогнозы насчёт того, когда она наступит, некоторые говорят, что уже наступила. А что думаете Вы?



СТИВ ФОРБС: У нас сейчас лёгкая рецессия. Хотя лёгкой не бывает. Но у нас спад в первом квартале, во втором квартале будет едва заметный подъём, в третьем и четвёртом — застой.



Но дело в том, что, поскольку Федеральный резерв повышает процентные ставки произвольно, мы уже начинаем видеть последствия для рынка жилья. Люди будут урезать свой бюджет, приспосабливаясь к более высоким процентам по ипотеке, у большинства из них плавающая процентная ставка по ипотеке. Так что будет спад.



И вопрос в том, прогнётся ли Федеральный резерв под давлением экономического спада и предстоящего кризиса за океаном. Японская йена вот-вот прогнётся, у этого будут международные последствия, которые нынешняя администрация, по-моему, даже не принимает во внимание.



Итак, когда мы имеем застойную американскую экономику и растущие процентные ставки, ущерб понесут компании и иностранные валюты, и это сыграет неблагоприятным образом. И я боюсь, что Федеральный резерв скажет: «Ой! Мы пойдём на попятную!»



Очень коротко. Утверждается, что рынки не могут выправиться, пока Федеральный резерв не начнёт снижать ставки. Исторически прослеживается такая тенденция. Не всегда, но в большинстве случаев. Может пройти довольно много времени!



СТИВ ФОРБС: Да, может. И, к сожалению, Нил, Федеральный резерв верит, что для борьбы с инфляцией надо делать людей бедными, подавлять экономику. Вместо того чтобы стабилизировать доллар. Что в каком-то смысле было сделано в конце 1980-х — начале 1990-х. «Великое успокоение». Это было очень эффективно.



Они должны вернуться к работающим решениям, вместо того чтобы думать, что для снижения цен надо сделать людей бедными. Да, цены снизятся, когда обанкротившиеся компании будут распродавать имущество. Да, цены снизятся. Но не так надо бороться с инфляцией. Стабильный доллар — вот что нужно.



Дата выхода в эфир 21 июня 2022 года.