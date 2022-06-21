Трамп: рецессия в Америке уже наступила, безумная политика ведёт к мировой войне

В интервью Newsmax экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию Байдена, разрушившую, по его словам, «величайшую экономику в истории мира». По словам Трампа, те, кто говорит об угрозе рецессии в ближайшие два года, неправы: рецессия уже наступила. Бывший глава Белого дома также отметил, что из-за Украины может начаться новая мировая война.
ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Вы правы насчёт рынка. У нас он работал. У нас была величайшая экономика в истории мира. И… у нас это действительно было, особенно перед самым приходом ковида, или китайского вируса. У нас была величайшая в истории (экономика. — ИноТВ). И потом мы её отстроили вновь, и фондовый рынок у меня поднялся даже выше, чем до ковида. А потом они всё это уничтожили. Но она (экономика. — ИноТВ) плавно шла на спад полтора года, знаете, так быстро уничтожить нельзя… А сейчас она в большой беде.
И наша страна в большой беде. Наша страна никогда не была такой. И мы в серьёзной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. Такая политика может довести до мировой войны. Это сумасшествие. То, что они делают, сумасшествие.
Что Вы скажете об экономике, господин Трамп? Вам очень хорошо удавались экономические прогнозы, Вы заработали на этом много денег. Как Вы видите дальнейшее развитие событий? Многие полагают, что у нас уже рецессия. А Вы как думаете?
ДОНАЛЬД ТРАМП:Я думаю, у нас рецессия. Это не дело ближайших двух лет. Они говорят: «Рецессия через два года». У нас уже рецессия! И вы вгоняете людей в рецессию, и люди не работают, и это… это нехорошее время. Посмотрите, что происходит с фондовым рынком — он сейчас на более низкой отметке, чем когда мы его им передали.
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