Newsweek: более половины американцев считают, что в США уже началась рецессия

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13:13 В Тверской области прошли учения авиационных экипажей Ленинградского объединения ВВС и ПВО В Тверской области экипажи оперативно-тактической авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа, базирующиеся на аэродроме в Хотилове, в ходе выполнения учебно-боевых задач плановых полётов отработали ведение воздушных боёв.

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