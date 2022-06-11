ABC News: «жить становится всё тяжелее» — инфляция в США достигла 40-летнего максимума

Цены на продовольствие и топливо в Соединённых Штатах продолжают повышаться, сказываясь на жизни простых американцев. На фоне рекордного уровня инфляции среди экономистов растёт убеждённость, что уже в ближайшие два года страна рискует столкнуться с рецессией, передаёт ABC News.

Инфляция снова растёт, достигая худших значений за четыре десятилетия. По сравнению с прошлым годом индекс потребительских цен в мае увеличился на 8,6%, подпитываемый повышением стоимости продуктов питания и топлива. Галлон бензина сейчас в среднем по стране обходится в $4,99.

Президент Байден посвятил свою сегодняшнюю речь тому, как всё это сказывается на жизни американцев на фоне беспокойств о возможной рецессии. С репортажем главный национальный корреспондент ABC News Мэтт Гутман.

Согласно новому отчёту правительства, инфляция продолжает ускоряться.

МУЖЧИНА: Всё растёт, кроме наших зарплат.

ЖЕНЩИНА: Траты на еду выросли на сто баксов.

По сравнению с предыдущим месяцем цены в мае выросли на 8,6%, достигнув нового 40-летнего максимума. Американские семьи ежемесячно тратят на то же самое количество товаров на $346 больше, чем в прошлом году.

МУЖЧИНА: Жить становится всё тяжелее и тяжелее.

Цены на бензин за последний год выросли почти на 50%, на продукты — на 12%. Это самый большой скачок для таких продовольственных товаров, как яйца, мясо и хлеб, с 1979 года.

МЭТТ ГУТМАН, старший национальный корреспондент ABC News: Если так будет продолжаться, как скоро изменится ваш образ жизни?

ЖЕНЩИНА: По-моему, он уже изменился. Я реже отдыхаю. Я не так много езжу, как раньше. Я не трачу деньги, скажем, на то, чтобы поесть вне дома.

И учитывая, что, согласно опросам, более 60% американцев не одобряют его отношение к экономике…

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я понимаю, что американцы обеспокоены. И у них есть для этого все основания.

… в сегодняшней речи в порту Лос-Анджелеса президент Байден искал положительные стороны в происходящем.

ДЖО БАЙДЕН: Инфляция за пределами энергии и продуктов питания, которую экономисты называют базовой, снизилась за последние два месяца. Нам нужно было заниматься этим гораздо быстрее.

Министр финансов Джанет Йеллен, которая признала, что была неправа, когда преуменьшала инфляционные опасения в прошлом году, на этой неделе отвечала на вопрос о вероятности рецессии.

ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН, министр финансов США: Нет ничего, что указывало бы на рецессию.

С нами на связи Мэтт Гутман. Итак, Мэтт, что сейчас говорят экономисты о шансах рецессии?

МЭТТ ГУТМАН: Что ж, ФРС планирует заседание в начале следующей недели, и, учитывая уровень инфляции, который мы сейчас видим, весьма вероятно, что ключевые процентные ставки повысятся в третий раз в этом году. Их повышение обычно тормозит экономику. Вот почему ряд аналитиков, включая (главного экономиста компании Moody’s Analytics. — ИноТВ) Марка Зэнди, предсказывают, что c 50-процентной вероятностью в следующие два года может наступить рецессия.

Ясно. Спасибо, Мэтт.

Дата выхода в эфир 10 июня 2022 года.