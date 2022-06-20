Генсек НАТО: боевые действия на Украине могут затянуться на годы

Руководитель НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вооружённый конфликт на Украине может продлиться годы. Он призвал Запад продолжать поддерживать Киев, несмотря на собственные экономические трудности, пишет Fox News. Генсек признал, что страны альянса страдают от роста цен на топливо и продукты питания, однако, по его словам, в случае победы России Западу придётся «заплатить гораздо более высокую цену».
Спустя почти четыре месяца после ввода российских войск на Украину НАТО предупреждает, что боевые действия на Украине могут тянуться долгие годы, передаёт Fox News.
«Никто не знает точно. Мы должны готовиться к тому, что это может занять годы. Мы не должны прекращать поддерживать Украину. Даже если цена высока — речь не только о военной поддержке, но и о растущих ценах на энергию и продовольствие», — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой прессе.
«Если из этого вооружённого конфликта Путин сделает вывод, что он может просто продолжать делать то, что делал в 2008 году в войне с Грузией и в 2014 году, когда оккупировал Крым*, то мы заплатим гораздо более высокую цену», — добавил генсек.
Незадолго до ввода российских войск некоторые американские должностные лица прогнозировали, что Киев падёт всего за 72 часа, однако украинские войска «оказали яростное сопротивление при оборонной и военной помощи Запада на десятки миллиардов долларов», пишет Fox News.
Столтенберг заявил, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде планируется одобрить новую отправку вооружений правительству Владимира Зеленского.
«Члены НАТО поддерживают Украину финансами, гуманитарной помощью и — последнее, но не менее важное — военным оборудованием. Вдобавок саммит НАТО, на который я пригласил президента (Зеленского. — Fox News), примет всеобъемлющий пакет помощи для Украины».
По словам Столтенберга, пока речь идёт о «борьбе Украины за существование», однако «с дополнительным современным вооружением повышается вероятность, что Украина сможет снова вытеснить войска Путина из (Донбасса. — Fox News)».
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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