Press TV: Трамп обошёл Байдена в гипотетической гонке за Белый дом

В случае потенциального противостояния в 2024 году действующий президент США рискует проиграть своему предшественнику. Согласно новому опросу общественного мнения, Дональд Трамп может получить 44% голосов американцев, а Джо Байден — 39%, передаёт Press TV.

В потенциальной президентской гонке в 2024 году Джо Байден проиграет Дональду Трампу. Об этом свидетельствует новое исследование, проведённое бостонским Колледжем Эмерсона, передаёт Press TV.

Согласно опросу, в гипотетическом противостоянии Трамп получит 44%, а Байден — 39% голосов избирателей. При этом 12% респондентов заявили исследователям, что планируют поддержать какого-то третьего кандидата.

По словам телеканала, поддержка Байдена несколько уменьшилась по сравнению с позапрошлым месяцем. В то время аналогичный опрос показывал, что в возможной будущей президентской гонке Трамп должен был набрать 44%, а его оппонент — 42%.

Некоторые демократы начали задаваться вопросом, следует ли Байдену баллотироваться на второй срок. При этом сам он не скрывает, что собирается вновь выставлять свою кандидатуру, обращает внимание Press TV.

Трамп неоднократно намекал, но до сих пор так и не подтвердил, что будет участвовать в выборах 2024 года. Более того, некоторые республиканцы по-прежнему сомневаются, что он действительно попытается вернуться в президентское кресло.

Тем не менее, согласно опросу, Трамп продолжает с большим отрывом обходить других потенциальных кандидатов на пост президента от республиканцев. Его на предстоящих готовы поддержать 55% сторонников партии, а губернатора Флориды Рона Десантиса, который занял второе место, — только 20%.

Ни один другой кандидат-республиканец не набрал двузначное число поддержки в гипотетическом отборе. Бывший вице-президент Майк Пенс получил 9%, в то время как любой другой потенциальный кандидат в опросе не смог преодолеть даже 5-процентный порог.

«Хотя опросы показывают, что Трамп победит Байдена в 2024 году, полтора года в политике — это вечность», — заявил в интервью Press TV аналитик Майлз Хёниг. Поэтому, по его словам, не стоит делать какие-то долгосрочные предсказания.

«Сейчас дела у обоих идут неважно. У Трампа возникнут проблемы с законом, если Минюст примет меры по результатам слушаний (конгресса. — ИноТВ) о (штурме Капитолия. — ИноТВ) 6 января, а также если ему предъявит обвинение штат Джорджия», — предположил эксперт.

Байдену же, на взгляд Хёнига, никак не удаётся сплотить вокруг себя электоральную базу. «Запугивание избирателей Трампом — не выигрышная стратегия», — подчеркнул он.

«Избирателей, которые идут на участки, обычно волнуют финансовые проблемы. Прямо сейчас мы движемся к рецессии, и это явно вредит действующему президенту. Байден не выполнил ни одно из своих предвыборных обещаний и продемонстрировал, что он, как и прежде, глух к нуждам людей. Он и демократы в конгрессе с лёгкостью выступают за выделение десятков миллиардов долларов на опосредованную войну против России, но отена студенческого долга, например, считается слишком дорогой, если вообще рассматривается», — отметил аналитик.