Newsmax: Трамп заявил, что США больше «не великая страна, а посмешище»

США уже не великая держава, а страна в состоянии упадка, — с таким заявлением, как пишет Newsmax, выступил бывший американский президент Дональд Трамп. По его словам, за последние два года Америку перестали слушать и уважать, и она во многом стала посмешищем.
США больше не великая страна, — об этом, как сообщает Newsmax, заявил бывший американский президент Дональд Трампа, выступая на митинге в штате Иллинойс.
«Это уже не великая страна, — сказал он толпе своих сторонников. — Это страна в состоянии упадка — мне очень жаль вам это говорить».
Трамп, покинувший свой пост в январе 2021 года, раскритиковал Байдена и правление демократов.
«Страна с самой высокой инфляцией за более чем 40 лет, а также с самыми высокими затратами на энергоносители в своей истории — у нас никогда не было ничего подобного тому, что произошло с энергоносителями и расходами на них», — отметил бывший глава Белого дома.
Он также посетовал на то, что за последние два года США утратили свою энергетическую независимость.
«Это страна, которая выпрашивает нефть у Венесуэлы и Саудовской Аравии», — подчеркнул Трамп.
Он также раскритиковал Байдена за безоговорочный уход из Афганистана, а также за то, что нынешний глава государства позволил России ввести войска на Украину. По словам Трампа, если бы он остался президентом после выборов 2020 года, то этих кризисов бы не было.
«При мне этого бы никогда не случилось», — заявил он.
Трамп также добавил, что самым разрушительным результатом прихода к власти администрации Байдена, возможно, стала потеря уважения на мировой арене.
«Возможно, самое главное, что за последние два года во всём мире (нашу. — ИноТВ) страну перестали уважать и слушать, — сказал он. — Это страна, которая во многом стала посмешищем».
Как отмечает Newsmax, Трамп вновь озвучил своё намерение продолжать борьбу за то, чтобы снова сделать Америку великой, хотя и не стал объявлять о своём участии в президентской кампании 2024 года.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские военные выпустили 15 ракет из РСЗО «Град» в направлении населённого пункта Гольмовский.
Женщина погибла при обстреле украинскими военными Кременной в Луганской Народной Республике, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Попытки урегулировать конфликт на Украине в данный момент поспособствуют только нестабильности в мире и усилению позиций России, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон президенту Франции Эммануэлю Макрону на встрече в Германии.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что сравнение российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным является неблагодарным.
Российские лётчики и артиллеристы за минувшие сутки уничтожили в Луганской Народной Республике четыре склада ВСУ с боеприпасами, два пункта управления в Николаевской области, а также артиллерию и миномёты противника более чем в 60 районах.
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные высокоточным оружием и «Калибрами» нанесли удар по территории учебных центров войск Украины в Черниговской, Житомирской, Львовской областях.
В Турции не против расширения НАТО, однако Анкара против того, чтобы в пределах границ альянса находились страны, поддерживающие террористические организации, заявил турецкий вице-президент Фуат Октай.
Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев прокомментировал ситуацию с отсутствием изображения российской фигуристки Анны Щербаковой среди фотографий победителей зимней Олимпиады 2022 года в поздравительном сообщении Международного союза конькобежцев (ISU).
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 1,6 млрд рублей — деньги пойдут на реализацию мероприятий по обеспечению стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений.