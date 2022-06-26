Newsmax: Трамп заявил, что США больше «не великая страна, а посмешище»

США уже не великая держава, а страна в состоянии упадка, — с таким заявлением, как пишет Newsmax, выступил бывший американский президент Дональд Трамп. По его словам, за последние два года Америку перестали слушать и уважать, и она во многом стала посмешищем.

США больше не великая страна, — об этом, как сообщает Newsmax, заявил бывший американский президент Дональд Трампа, выступая на митинге в штате Иллинойс.



«Это уже не великая страна, — сказал он толпе своих сторонников. — Это страна в состоянии упадка — мне очень жаль вам это говорить».



Трамп, покинувший свой пост в январе 2021 года, раскритиковал Байдена и правление демократов.



«Страна с самой высокой инфляцией за более чем 40 лет, а также с самыми высокими затратами на энергоносители в своей истории — у нас никогда не было ничего подобного тому, что произошло с энергоносителями и расходами на них», — отметил бывший глава Белого дома.



Он также посетовал на то, что за последние два года США утратили свою энергетическую независимость.



«Это страна, которая выпрашивает нефть у Венесуэлы и Саудовской Аравии», — подчеркнул Трамп.



Он также раскритиковал Байдена за безоговорочный уход из Афганистана, а также за то, что нынешний глава государства позволил России ввести войска на Украину. По словам Трампа, если бы он остался президентом после выборов 2020 года, то этих кризисов бы не было.



«При мне этого бы никогда не случилось», — заявил он.



Трамп также добавил, что самым разрушительным результатом прихода к власти администрации Байдена, возможно, стала потеря уважения на мировой арене.



«Возможно, самое главное, что за последние два года во всём мире (нашу. — ИноТВ) страну перестали уважать и слушать, — сказал он. — Это страна, которая во многом стала посмешищем».



Как отмечает Newsmax, Трамп вновь озвучил своё намерение продолжать борьбу за то, чтобы снова сделать Америку великой, хотя и не стал объявлять о своём участии в президентской кампании 2024 года.