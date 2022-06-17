Обозреватель WT: Байден — худший президент США за последние десятилетия

Байден — это худший американский президент за последние десятилетия, считает обозреватель The Washington Times Тед Харви. По мнению автора, по сравнению с нынешним главой Белого дома Барак Обама выглядит потрясающе успешным, хотя он таковым не был.
Джо Байден — это худший американский президент за последние несколько десятилетий, пишет обозреватель The Washington Times Тед Харви. По сравнению с ним его бывший босс, президент Барак Обама, выглядит потрясающе успешным, хотя он таковым не был.
Со времён Джимми Картера американцы не были «руководимы» такой ошеломляюще некомпетентной, совершенно неэффективной и откровенно жалкой администрацией, считает автор.
«Независимо от того, поддерживаете ли вы бывшего президента Дональда Трампа или нет, добросовестные американцы согласятся: то, что у нас сейчас есть, — это национальная несуразица. Администрация Байдена — это несмешная комедия ошибок», — подчёркивает Харви.
По его словам, первый срок Байдена измеряется не успехами, а скорее рекордными вехами, которые когда-то были невообразимы.
Давайте пробежимся по цифрам: американцев больше всего беспокоит уровень инфляции в США, который сейчас достиг самой высокой с 1980 года отметки. Пограничный кризис находится в самом худшем состоянии за более, чем два десятилетия. Преступления с применением насилия сейчас происходят гораздо чаще, чем в прошлые годы, при этом рекордно малое количество американцев удовлетворены усилиями правительства по борьбе с ними. Есть ещё Афганистан, где застряли американские граждане после одного из самых бесславных просчётов внешней политики США за последнее время.
И вдобавок ко всему, Байден, как утверждает автор, справляется с пандемией COVID-19 хуже, чем его предшественник, чья администрация нарастила производство вакцины и преподнесла демократам всё на блюдечке с голубой каёмочкой. И это после того, как Байден пообещал остановить вирус и не вводить обязательную вакцинацию.
Администрация Байдена терпит провалы по всем показателям, отмечает обозреватель The Washington Times Тед Харви. И при Байдене нет причин для оптимизма ни в отношении экономики, ни в отношении нелегальной иммиграции, преступности, общественного здравоохранения или внешней политики.
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