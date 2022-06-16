WT: на фоне продолжающегося роста цен американцев начинает охватывать паника

Рекордно высокие цены на бензин, продукты питания и другие товары начали больно бить по американцам с низким уровнем доходов, пишет The Washington Times. Из-за этого всё больше жителей США в отчаянии обращаются в продовольственные банки и другие благотворительные организации.
На фоне наблюдающегося уже несколько месяцев роста цен американцев начинает охватывать паника по поводу того, как долго всё это будет продолжаться, пишет The Washington Times.
Рекордно высокие цены на бензин в сочетании с быстро растущими ценами на продукты питания и другие товары начали больно бить по отдельным лицам и семьям с низким уровнем доходов, из-за чего люди массово обращаются в продовольственные банки и другие благотворительные организации.
Некоторые американцы практически застряли дома, не имея возможности никуда поехать, поскольку они не могут позволить себе заправить машину.
В мае потребительские цены выросли на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что превзошло апрельский показатель, составивший 8,3%. Последние данные разрушили надежды на то, что инфляция, рост которой продолжается уже несколько месяцев, наконец начала замедляться.
Во вторник президент США Джо Байден в ходе своего выступлении в Филадельфии признал рост расходов. Он сказал собравшимся, что инфляция «подрывает силы многих семей». Однако глава Белого дома не взял на себя ответственность за нынешний кризис и вместо этого обвинил республиканцев в том, что те блокируют выделение дополнительных средств из федерального бюджета и препятствуют повышению налогов, что, по словам Байдена, должно снизить издержки работающих семей.
Президент США также заявил, что ввод российских войск на Украину спровоцировал рост цен на топливо.
«Я делаю все, что в моих силах, чтобы остановить путинское взвинчивание цен на бензин», — сказал Байден.
Американский лидер также сообщил о наличии у него плана по снижению стоимости бензина и продуктов питания. Этот план, среди прочего, предусматривает использование Стратегического нефтяного резерва США и попытку убедить другие страны в необходимости экстренно нарастить добычу нефти.
Однако Байден предупредил, что «наэто уйдёт время».
Тем временем, как отмечает The Washington Times, всё больше жителей США в отчаянии обращаются в продовольственные банки.
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