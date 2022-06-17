Times: Америка Джо Байдена упускает из рук «своё полушарие»

США теряют контроль над Латинской Америкой, которая разворачивается в сторону Китая. Как пишет The Times, в последние годы именно Пекин предлагал латиноамериканским государствам помощь в решении их проблем, в результате чего Америка Джо Байдена упускает из рук «своё полушарие».

Журналист британского издания The Times Роджер Бойес считает, что Латинскую Америку захлестнула «розовая волна». И если колумбийцы в воскресенье проголосуют во втором туре президентских выборов за Густаво Петро, а бразильцы в октябре свергнут Жаира Болсонару, субконтинент почти целиком развернётся влево.

Как отмечает автор материала, внешне многие из новых лидеров «хорошенько отмылись», но в глубине души по-прежнему терпеть не могут США и относятся к ним с большим подозрением. В результате Америка Джо Байдена упускает из рук «своё полушарие», по выражению администрации Трампа, и Китай видит в этом геополитическую возможность.

Данная ситуация, считает Бойес, является проблемой по двум причинам. Во-первых, это свидетельствует о крахе доверия к глобальному лидерству США. Отчётливее всего эта тенденция проявилась при Дональде Трампе, но сумбурный уход Байдена из Афганистана продемонстрировал Глобальному Югу, что ни за что бороться Вашингтон не готов. Поставки оружия Украине, но с условием, что оно не будет пущено против России, лишь усилили впечатление, что Байден не очень-то радеет за дело Запада. Что характерно, чуть ли не самые низкие рейтинги доверия к лидерству США у ближайших соседей Америки — Канады и Мексики.

Во-вторых, пишет автор, «розовая волна» — победы левых в Мексике, Аргентине и Боливии с 2018 по 2020 год, в Перу и Гондурасе в прошлом году и приход к власти в Чили, по собственному признанию, «социалиста-либертарианца» этой весной — может закончиться разочарованием и постоянной нестабильностью.

«Это сложный вызов для США — и не только из-за отчаявшийся толпы мигрантов у их рубежей. Дело в том, что все чаще решения попавшим в передрягу латиноамериканским правительствам предлагает не Вашингтон, а Пекин», — пишет Роджер Бойес.

Он напоминает, что китайская коронавирусная дипломатия дала Латинской Америке 300 миллионов вакцин, а в некоторых странах даже наладили местное производство. Пекин также помог Николасу Мадуро в обходе западных нефтяных санкций и поставках оружия.В аргентинской Патагонской пустыне Пекин построил для собственных нужд космический центр, а в других странах региона — радиолокационные станции. Бывший глава Южного командования США адмирал Крейг Фаллер недавно предупредил: «Мы теряем позиционное преимущество в этом полушарии, и необходимы срочные меры, чтобы эту тенденцию исправить».

Как заключает автор материала, для стран Латинской Америки США вовсе не убедительная модель будущего, а всего лишь неинтересный сосед, а Китай — при всех нарушениях прав человека, репрессиях и манере помыкать окружающими, — по крайней мере, может заявить, что нашёл лекарство от бедности.

«У молодых лидеров возникает ощущение, что ошибочная китайская модель — вполне благовидный путь к прогрессу, а североамериканский гринго потерял всякую актуальность. И вот в чём истинная опасность «полевения» Латинской Америки и других частей Глобального Юга», — заключает автор The Times.