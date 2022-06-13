«Набат в ночи»: Hill о соглашении между Россией и Никарагуа об отправке войск

Новое соглашение между Россией и Никарагуа, согласно которому Москва сможет отправлять свои войска в эту страну, стоит рассматривать как «набат в ночи», предупреждающий об угрозе как демократиям в Латинской Америке, так и самим США, пишет The Hill. Как отмечает газета, укрепляя своё влияние по всему миру, Москва придерживается примерно одного шаблона и США должны переосмыслить свою политику, когда речь заходит о противостоянии великих держав в ряде регионов.

Новое соглашение между Россией и Никарагуа, согласно которому Москва может отправлять свои войска в эту страну, стоит, по выражению Томаса Джефферсона, трактовать как «набат в ночи». Хотя Джефферсон имел в виду борьбу с рабством, данный договор стал первым шагом, представляющим беспрецедентную угрозу безопасности Латинской Америки и США, пишет The Hill.

Анонсирование этого соглашения совпало по времени с проведением Саммита Америк в Лос-Анджелесе. При этом речь идёт о попытке выступить против этого саммита и сорвать его, особенно учитывая, что его цель — это укрепление демократических режимов по всей Америке. Что же касается Никарагуа, как считает газета, то это диктатура, которую на саммит не пригласили. По этой причине она и Россия, без всяких сомнений, попытались нанести ответный удар.

Однако важно это соглашение далеко не только поэтому. «Его подписание ознаменует собой первую переброску российских войск в Центральную Америку в значительном количестве, что важно, так как она может потенциально послужить основой для более длительного российского военного присутствия в Никарагуа и за её пределами», — полагает The Hill.

Соглашение предусматривает отправку российских войск в Никарагуа для инструкторской деятельности, обеспечения правопорядка и реагирования на гуманитарные катастрофы. При этом Россия будет раз в полгода отправлять туда контингенты для развития сотрудничества в вышеупомянутых областях, включая борьбу с организованной преступностью и наркотрафиком.

Никарагуа также разрешит воздушным и морским судам из Венесуэлы, Гондураса, Гватемалы, Доминиканской Республики, Кубы, Мексики, Сальвадора и Соединённых Штатов посещать свои порты. По мнению издания, последний момент заслуживает особого внимания. Хотя Вашингтон вряд ли воспользуется этим правом, Куба и Венесуэла, а также некоторые другие страны, возможно, будут на него в какой-то степени полагаться — и эта тенденция станет первым потенциальным шагом к регулярному объединению вооружённых сил клиентов Москвы и её друзей в этом регионе.

Кроме того, исходя из имеющегося опыта, не исключено, что Россия в дальнейшем заключит соглашение о размещении там российских кораблей на постоянной основе, особенно учитывая, что у неё уже есть военно-морские базы в Сирии и Судане.

Появления российских сил и баз в Латинской Америке, как считает The Hill, опасно ещё и тем, что местные деспоты получают больше возможностей укрепить свою «авторитарную ось» против демократии в Латинской Америке. Министр обороны Колумбии, например, недавно обвинил Россию и Иран в том, что они предоставляют Венесуэле военную помощь, которая затем используется для поддержки леворадикальных партизан из революционных вооружённых сил Колумбии (FARC). Кроме того, благодаря своему присутствию в регионе, Москва может превратить Никарагуа или другие государства в центры для сбора разведданных.

Вместе с тем, по мнению The Hill, стоит скептически относиться к намерениям России активно помогать Никарагуа в борьбе с наркотиками, так как и Дональд Трамп, и Джо Байден официально заявили, что эта страна является крупным производителем наркотиков и перевалочным пунктом для них, что может говорить в пользу того, что Москва также к этому как-то причастна.

И, наконец, как уже говорилось выше, Россия стремится получить рычаги влияния на правительства развивающихся стран — будь то в Азии, Африке или Латинской Америке — примерно по одному и тому же шаблону: энергетические сделки, поддержка авторитарных диктаторов, предоставление услуг в области информационной войны, а также продажа оружия и отправка инструкторов.

«Россия смогла выработать эту стратегию, несмотря на экономические трудности у себя в стране, потому что мы не уделяли достаточного внимания событиям в этом регионе. Трудности, с которыми столкнулась администрация Байдена в ходе организации успешного Саммита Америк на фоне российско-никарагуанской сделки, подчёркивают, почему эту сделку следует рассматривать как набат в ночи. И этот набат должен привлечь внимание к переосмыслению нашей политики в этих точках противостояния великих держав, которые становятся всё более важными и горячими», — подытоживает The Hill.