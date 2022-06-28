Американский публицист: за 500 дней Байден показал, что Трамп был не самым худшим президентом

Если проанализировать итоги первых 500 дней, которые прожили США под руководством президента Джо Байдена, то станут очевидными провалы, допущенные его администрацией практически по всем ключевым направлениям внутренней и внешней политики, пишет Питер ван Бюрен в статье для The American Conservative. И даже те американцы, которые когда-то заявляли, что «любой» новый президент будет лучше Дональда Трампа, уже находятся на грани терпения — хотя до новых выборов ещё далеко, подчёркивается в статье.

Похоже, что Джо Байден, который находится у руля власти в США уже около 500 дней, испытывает пределы терпения тех американцев, кто утверждал раньше, что «любой» новый президент будет лучше Дональда Трампа. Внимательный анализ показывает, что практически по всем ключевым пунктам внутренней и внешней политики администрация Байдена потерпела неудачу, пишет на страницах The American Conservative Питер ван Бюрен, бывший сотрудник Госдепартамента и автор популярных книг про войну в Ираке и послевоенную историю Японии.



В итоге угроза ядерной войны сейчас становится всё более реальной, а Америка под руководством Байдена столкнулась с самыми высокими ценами на газ, самой большой инфляцией и самой печальной ситуацией на фондовом рынке за последние поколения, констатирует автор. «В Америке уже не утренний рассвет. Наступил вечер воскресенья, льёт дождь», — говорится в статье.



Даже если просто сравнить, за что американцы чаще всего критиковали Трампа, и здесь Байден вряд ли окажется в выигрыше. Если в период правления Трампа многие осуждали его за регулярные выходные в резиденции Мар-а-Лаго и возмущались тем, сколько приходится тратить на обеспечение безопасности, то Байден побил все рекорды по времени отпусков, подчёркивается в статье. По статистике, в сумме Трамп провёл вдали от Белого дома за все четыре года 381 день — в то время как Байден, который провёл меньше чем полтора года на своём посту, успел отсутствовать уже 191 день, поясняет автор.



Но если проанализировать, насколько плодотворным оказалось то время, когда нынешний президент всё же находился в Белом доме, то итоги тоже окажутся безрадостными. Вмешательство Байдена в конфликт на Украине может вскоре привести к тому, что американский спецназ окажется где-то под Киевом, а американские военные корабли будут патрулировать Чёрное море, предупреждает автор. Киев также постоянно хвастается тем, что получает данные напрямую от американской разведки.



При этом Байден в открытую посылает на Украину огромную массу оружия стоимостью миллиарды долларов, несмотря на опасность того, что всё это может в итоге оказаться на чёрном рынке, с общепризнанной целью — обескровить Россию, подчёркивается в статье. Если в 1980-х американцы хотя бы делали это в Афганистане через ЦРУ и стремились сохранить какую-то секретность, то теперь в Вашингтоне даже не считают нужным держать это в тайне, констатирует автор.



В свою очередь, президент России Владимир Путин уже не раз напомнил о том, что у Москвы имеется ядерное оружие, которое также может быть использовано в случае необходимости — то есть Байдену фактически удалось превзойти всех своих предшественников с момента окончания холодной войны: благодаря его политике американцы не могут спокойно уснуть, всерьёз переживая о возможной ядерной катастрофе, подчёркивается в статье.



«Пожалуй, это его величайшее внешнеполитическое достижение — если не считать катастрофической эвакуации из Афганистана и предстоящей поездки, чтобы простить саудовцев за их грехи и стать первым президентом с 1970-х годов, открыто выпрашивающим больше нефти», — отмечает автор.



Между тем Трамп оказался единственным президентом США примерно за 20-летний период, который не начал ни одной новой войны, говорится в статье. Кроме того, он предпринял попытку заключить мир с Северной Кореей — страной, которую Джо Байден продолжает просто игнорировать, напоминает автор.



В то время как к числу очередных «достижений» Байдена можно отнести решение Мексики отказаться от участия в Саммите Америк, потому что президент США не пригласил туда Кубу, Никарагуа и Венесуэлу. И это действительно стало откатом назад в 1980-е, к политике периода холодной войны, подчёркивается в статье.



США удалось частично продемонстрировать своё лидерство за счёт Европы, где Германия и Франция уступили требованиям Вашингтона прекратить покупать российские энергоносители. Однако на практике это решение до сих пор не вступило в силу, не говоря про обходные пути посредством трубопроводов и так далее — зато это позволило Байдену сделать громкие заявления о том, что «Америка вернулась», отмечает автор.



Что касается успехов на внутриполитической арене, то похоже, что Байден действительно не видит связи между введёнными им ограничениями на внутреннее производство и санкциями против российской энергетики, что привело к сокращению поставок в момент, когда спрос растёт, и взвинтило инфляцию, говорится в статье. Это привело к тому, что проблемы в топливной сфере ощутил на себе каждый американец, в то время как санкции против России явно не справились с основной задачей, пишет ван Бюрен.



При этом Байден принял законопроект о расходах на инфраструктуру на общую сумму $1,2 трлн — который лишь подхлестнул инфляцию, вливая деньги в экономику, которая всё ещё страдает от дефицита ряда товаров из-за проблем с цепочкой поставок. А также подписал законопроект о мерах поддержки экономики после COVID-19 на сумму $1,9 трлн. В результате зарплаты начали расти, что вливает ещё больше денег в инфляционные процессы, сообщается в статье.



Некоторые другие показатели, такие как данные о безработице и уровне бедности, при Байдене действительно формально улучшились — однако нет никаких свидетельств того, что именно его деятельность принесла такие результаты, отмечает автор. Что же касается ключевых вопросов, имеющих первостепенное значение для демократов — таких как контроль над распространением оружия, проблемы абортов, экологии и изменений климата, Байден мало чего смог добиться для их решения.



Байден также наглядно продемонстрировал, что если у президента США нет квалифицированного большинства в обеих палатах конгресса и ​​в Верховном суде, от него не стоит многого ожидать. Фактически он не может даже поспорить с представителями своей собственной партии, поскольку два ключевых сенатора-демократа Джо Манчин и Кирстен Синема блокируют большую часть его законодательной повестки дня, констатирует автор.



И хотя Байден предсказывал, что республиканцы испытают «прозрение» после того, как Трамп покинет свой пост, похоже, что до этого ещё очень далеко, подчёркивается в статье. И это даже если не брать во внимание неважное физическое состояние Байдена и не вспоминать о его многочисленных публичных промахах и оплошностях, заключает автор: «Итак, это продолжалось всего 500 дней. Осталось ещё довольно много времени».