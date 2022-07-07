Newsweek: рейтинг Байдена достиг нового исторического минимума — американцев не устраивает состояние экономики

Рейтинг одобрения Джо Байдена обновил очередной антирекорд: в июне в поддержку его деятельности на посту президента США высказались лишь 36% американцев, а 58% заявили, что не одобряют работу Байдена, сообщает Newsweek со ссылкой на опрос Университета Монмута. При этом наибольшее беспокойство у американцев вызывает стремительный рост инфляции. 57% опрошенных убеждены, что деятельность администрации в сфере экономики нанесла ущерб финансовому положению их семьи.

Согласно опросу Университета Монмута, опубликованному во вторник, в июне рейтинг одобрения Джо Байдена достиг нового исторического минимума: 58% американцев заявили, что не одобряют его деятельность на посту президента. Чуть более трети американцев — 36% — высказались в поддержку политики, проводимой президентом, сообщает Newsweek.

В последний раз положительный рейтинг был зафиксирован в июле 2021 года: тогда деятельность Байдена на посту президента одобряли 48% американцев, а 44% — не одобряли. В январе 2021 года, когда Байден только вступил в должность, его работу поддерживали 54% американцев.

Байден по-прежнему пользуется популярностью среди сторонников Демократической партии: 74% из них одобряют его деятельность в Белом доме. Их позицию разделяют 29% неопределившихся избирателей и лишь 3% сторонников Республиканской партии.

Самой сложной задачей для администрации Байдена остаётся текущее состояние экономики США. Почти половина опрошенных заявила, что наибольшее беспокойство у их семей вызывает стремительный рост инфляции.

По данным опроса, 57% американцев убеждены, что деятельность администрации в сфере экономики нанесла ущерб финансовому положению их семьи — впервые такое мнение высказало большинство. Предыдущий максимум был зафиксирован январе 2015 года, когда аналогичное мнение высказали 47% опрошенных.

«Состояние экономики является причиной негодования американцев. Они недовольны Вашингтоном», — заявил Патрик Мюррей, глава Института изучения общественного мнения Университета Монмута.

Опрос проводился с 23 по 27 июня, пишет Newsweek.