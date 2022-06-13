NYT: в Демократической партии всё громче звучат голоса противников переизбрания Байдена

Джо Байден переживает имиджевую катастрофу даже внутри своей собственной партии: среди демократов растут сомнения в том, что президент сможет добиться победы на следующих выборах в 2024 году, пишет The New York Times. Как узнали обозреватели издания, побеседовав с несколькими представителями Демпартии и её сторонников, соратников Байдена прежде всего беспокоит его преклонный возраст — и многие из них убеждены, что демократам нужна свежая кровь.

Неспособность президента США Джо Байдена добиться хоть каких-то подвижек по большинству пунктов своей политической повестки вогнала Демократическую партию в уныние: среди демократов всех уровней многие всё сильнее начинают сомневаться в том, что Байдену по плечу спасти партию от предрекаемого ей разгрома на промежуточных выборах в конгресс, и всё больше воспринимают главу государства как «якорь», от которого к президентским выборам 2024 года нужно будет избавиться, сообщает The New York Times.

Как заключили журналисты издания, пообщавшись почти с 50 демократами разного ранга, в партии явно не на шутку встревожены тем, что республиканцы набирают силу, и крайне пессимистично настроены по поводу ближайших перспектив. Перед страной встают всё новые вызовы, однако основной электорат Демократической партии демонстрирует явную нехватку энтузиазма — и теперь демократы по всей стране на профсоюзных собраниях, в кулуарах Капитолия и на заседаниях партии «негромко выражают опасения по поводу лидерских качеств господина Байдена, его возраста, а также того, сумеет ли он одержать верх над экс-президентом Дональдом Трампом во второй раз», разъясняют авторы. Некоторые из демократов при этом прямо заявляют, что Байдену следует после завершения промежуточных выборов объявить об отказе от выдвижения своей кандидатуры на второй срок, отмечают они.

Насколько высоки будут ставки в 2024 году, чётко показали стартовавшие на днях слушания специального комитета конгресса США по расследованию январского штурма Капитолия: Трамп, чьи «лживые заявления» и разожгли те беспорядки, нарушившие процесс мирной передачи власти, вполне может предпринять попытку вернуться в президентское кресло, говорится в материале NYT. По мнению журналистов издания, слушания, ставшие для американской публики ярким напоминанием об инспирированных экс-президентом уличных беспорядках, скорее всего, будут для Байдена и его партии последним шансом склонить на свою сторону часть колеблющихся избирателей — пусть даже тех сейчас гораздо больше волнует инфляция и цены на бензин. Если же демократы не смогут сейчас собраться с силами, они почти наверняка утратят всякую возможность призвать Трампа к ответу — ведь в этом случае они утратят контроль как минимум над палатой представителей, а республиканцы весь остаток срока Байдена не оставят президента в покое, начав постоянно инициировать против него расследования и мешая ему принимать нужные законы, констатируют авторы.

Как пишет NYT, среди представителей высших эшелонов Демократической партии, с которыми общались журналисты газеты, подавляющее большинство комментировать перспективы Байдена под запись отказались — а проявлять недоброжелательность по отношению к президенту не позволил себе ни один из них: абсолютно все собеседники благодарны ему за то, что он смог вытеснить с поста Трампа. И всё же неоднократные провалы администрации президента на ниве продвижения важнейших законодательных инициатив по ключевым для партии вопросам, а также неудачные попытки президента воспользоваться трибуной Белого дома с целью повлиять на общественное мнение по соответствующим темам привели к падению рейтинга Байдена, и ныне большинство демократов и их электората испытывают к лидеру скорее жалость, чем что-либо ещё, полагают журналисты издания. Из-за этого членам партии рангом пониже стало крайне сложно оправдываться перед избирателями за целый ряд серьёзных проблем, которые вроде бы возникли не из-за решений Байдена — включая рекордную инфляцию, резкий рост цен на бензин, всё ещё не побеждённую пандемию, серию массовых убийств, готовящееся Верховным судом страны постановление о федеральном запрете на аборты и бунт со стороны ключевых демократов в конгрессе, которые отказываются проталкивать отдельные пункты повестки президента, перечисляют они.

Как отмечают авторы, почти все представители Демократической партии, с которыми они поговорили, выразили опасения по поводу возраста президента — ему уже 79 лет, а к моменту инаугурации победителя выборов 2024 года будет 82. «На их глазах главнокомандующий, который прославился своими ляпами, неоднократно ошеломлял дипломатов со всего мира неожиданными замечаниями, которые потом приходилось опровергать сотрудникам его аппарата, не говоря уже о том, что интервью он давал значительно реже, чем любой из его предшественников последних лет», — пишут журналисты.

«Быть президентом — это страшно тяжёлая работа, а суровая реальность заключается в том, что к концу возможного второго срока возраст нашего лидера будет больше к 90 годам, чем к 80, и это станет серьёзной проблемой», — рассказал NYT политтехнолог Дэвид Аксельрод, который работал в избирательном штабе Барака Обамы на обеих его предвыборных кампаниях. «Люди незаслуженно забывают воздать Байдену должное за то, что под его руководством страна пережила самый тяжёлый период пандемии, что он добивался принятия законов исторического масштаба, что сплотил союзников по НАТО против России и что вернул в Белый дом порядочность и правила хорошего тона, — добавил вместе с тем Аксельрод. — И причина здесь отчасти как раз связана с его внешним имиджем. Он выглядит на свой возраст и уже не так проворен перед камерами, как в своё время. Это-то и породило нарратив по поводу его компетенции, который никак с реальностью не соотносится».

Как напоминает NYT, господин Байден неоднократно заявлял о том, что собирается в 2024 году выдвигаться на второй срок — однако если он всё же откажется от этого, непонятно, кто в этом случае возглавит партию: судя по заявлениям демократов, с которыми пообщались журналисты газеты, согласия по этому вопросу нет. В том, что в лидеры выбьется нынешняя вице-президент Камала Харрис, многие сомневаются, поскольку та и сама допустила немало оплошностей на посту, пишет издание. Среди потенциальных преемников собеседники NYT называли в основном соперников Байдена по праймериз 2020 года: сенаторов Эми Клобушар, Берни Сандерса, Элизабет Уоррен и Кори Букера, нынешнего министра транспорта Пита Буттиджича, а также бывшего члена палаты представителей Бето О’Рорка.

Несмотря на то что некоторые демократы, общавшиеся с NYT, говорят, что Байден ведёт страну в правильном направлении, называют его единственной в партии фигурой, способной одержать верх на выборах федерального уровня, и сетуют на то, что их соратники в конгрессе не сумели достаточно хорошо акцентировать внимание на достижениях президентской администрации, данные соцопросов свидетельствуют о том, что рейтинг главы государства сильно упал и в Демократической партии: так, в прошлом месяце его деятельность одобряли 73% респондентов-демократов, что стало для него рекордно низким результатом за всё время президентства. Как отмечается в материале NYT, по вопросу того, желают ли в партии переизбрания Байдена, свежих данных пока нет, но в январе в пользу его выдвижения на второй срок высказывались лишь 48% опрошенных среди демократов.

Судя по интервью с лидерами и сторонниками Демократической партии, многие среди них движутся к 2024 году с надеждой на то, что у них получится отыскать «идеального кандидата» — то есть не Байдена и не Харрис, пишет NYT. Как поведал изданию политтехнолог Фаиз Шакир, работавший в 2020 году в избирательном штабе Берни Сандерса, наиболее всего имиджу Байдена вредит убеждённость публики в его слабости. По мысли Шакира, Байден сможет избраться на второй срок только в том случае, если республиканцы снова выставят против него Трампа, — но если его соперником станет какая-та фигура «посвежее», триумфа ему не видать. Искать Байдену замену среди молодого поколения демократов призывают и другие представители партии — в том числе и ровесники самого президента, подчёркивают обозреватели газеты.

Обеспокоенность по поводу Байдена распространена очень широко — вплоть до его самого ядерного электората, отмечают обозреватели NYT. Как призналась журналистам исполнительный директор афроамериканской общественно-политической организации BlackPAC Адриан Шропшир, её больше всего волнует то, что темнокожие избиратели, так и не дождавшись исполнения ключевых для них пунктов программы Байдена и демократов, просто не станут участвовать в промежуточных выборах. «Эта досада, это уныние, эти волнение и страх — воплощаются ли они в нынешний упадок энтузиазма и вызывают ли они в людях ощущение того, что их участие в выборах не приведёт к серьёзным переменам? Вот в чём главный вопрос», — цитируют её авторы.

В том, что Байден сможет вновь привести свою партию к победе над Трампом на крайне непростых выборах, теперь сомневаются даже самые непреклонные его сторонники, поддержавшие его кандидатуру в самом начале предвыборной кампании в 2020 году, пишет NYT. Бывшая директор школы и сопредседатель отделения Демократической партии в округе Алламаки штата Айова Энн Харт, которая ещё до начала праймериз в её штате выразила Байдену полную поддержку, заявила в интервью изданию, что не может представить, как глава государства вообще справляется с обязанностями в возрасте 79 лет. «Мне вот предлагают баллотироваться на разные посты, но я отвечаю: «Вы шутите, что ли? Мне же 64 года!» — приводит её слова газета. — Нам нужна молодая кровь. Поэтому я вроде как преклоняюсь перед ним за то, что он готов принять такой вызов — и всё-таки надеюсь, что он передаст эстафету кому-то ещё».