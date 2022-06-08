Экс-спикер палаты представителей США: американцы «в шоке» от состояния своей экономики

Инфляция в США достигла таких темпов, что посещение заправок и продуктовых магазинов для рядовых американцев оборачивается шоком, заявил в эфире Fox внештатный обозреватель канала и бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич. Между тем, по мнению Гингрича, в администации Джо Байдена до сих пор не понимают реального положения дел — и продолжают думать, что рейтинг президента снижается из-за недоработок имиджмейкеров.

А у Белого дома — новый план по реагированию на снижение рейтинга Байдена: устроить ему поездку. Начнётся всё на этой неделе — Байден отправится на запад и заглянет к ведущему вечернего шоу Джимми Киммелу. Впрочем, в команде Байдена сообщения о том, что там царит суматоха, отрицают, заявляя, что «такая подача ситуации в Белом доме просто не соответствует действительности».

А прокомментирует всё это для нас внештатный обозреватель Fox News и автор готовящейся к публикации книги «Как победить социализм со стороны федерального правительства» Ньют Гингрич. Добро утро, Ньют!

НЬЮТ ГИНГРИЧ, внештатный обозреватель Fox News, экс-спикер Палаты представителей США: Доброе утро! Очень приятно Вас видеть.

А нам — Вас. Это (материал журнала Politico, который комментировали в Белом доме. — ИноТВ) — очень интересная статья: там рассказывают и об инфляции, и о кризисе цепочек поставок, и о низком рейтинге; проводят параллели с Джимми Картером; отмечают, что люди в ближайшем кругу президента раздосадованы тем, что администрация относится к нему как к ребёнку, что нет взаимодействия с избирателями и боевой дух сотрудников Белого дома быстро тает. Насколько всё это достоверно?

НЬЮТ ГИНГРИЧ: Знаете, моя жена Каллиста в субботу съездила заправиться — и полный бак ей обошёлся в 104 доллара 50 центов. Домой она вернулась практически в шоковом состоянии. Так вот, по-моему, наши вечерние шоу просто не смогут выдать столько юмора, чтобы компенсировать необходимость платить за бензин по 104 доллара. А ведь в таких местах, как Калифорния, цены ещё выше — в этом штате местами доходит до 8 долларов (за галлон. — ИноТВ). Люди просто в шоке.

А кроме того, как рассказала одна жительница города Вашингтон, что в штате Пеннсильвания, чтобы купить детское питание, ей нужно было объехать пять магазинов — и у неё просто не хватило денег на бензин, чтобы посетить все пять. Так что люди испытывают последствия наложения всех этих факторов друг на друга.

А потом идёшь в магазин продуктов попробовать купить — а они ведь, если не ошибаюсь, дорожают у нас ещё быстрее, чем бензин. А ещё скоро по всей стране начнутся перебои с напряжением из-за дефицита мощности, потому что вкладывать средства в надёжность электросетей мы не стали, но при этом просили людей покупать электромобили.

Все эти факторы накладываются друг на друга, но, мне кажется, что команда Байдена, включая и самого президента, и представления не имеют о том, какова ситуация на самом деле. Проблема не в том, как президента подают — проблема в том, какова реальность.

Дата выхода в эфир 06 июня 2022 года.