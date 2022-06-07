Американский сенатор: план Байдена по борьбе с инфляцией — это «позорище» на твёрдый кол

Представленный президентом США Джо Байденом план по противодействию поразившей страну рекордной инфляции заслуживает только одну оценку — кол, заявил в эфире Fox News член сената США от штата Вайоминг Джон Баррассо. По словам сенатора, администрация Байдена строит свою экономическую политику на повышении налогов и отказывается от наращивания производства собственных энергоресурсов — а тем временем обычным американцам уже не хватает денег на еду.

А мой следующий гость будет в предстоящий вторник песочить главу ФРС Джэнет Йеллен, когда та предстанет перед комитетом сената по финансам, — это сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо, третий по старшинству республиканец в верхней палате, и он выходит сейчас со мной на связь.

Господин сенатор, очень приятно Вас видеть — и большое Вам спасибо, что к нам заглянули. Вы уже скоро будете задавать вопросы Джэнет Йеллен. О чём Вы собираетесь её спросить?

ДЖОН БАРРАССО, сенатор от штата Вайоминг (Республиканская партия), председатель Конференции республиканцев в сенате: Во-первых, президент обнародовал свой план по борьбе с инфляцией — но это не план, а позорище! Если бы ученик старшей школы сдал такое в качестве работы по экономике, он бы получил двойку с минусом — но когда подобное заявляет президент, причём на фоне рекордной инфляции цен и на бензин, и на продукты, ему надо ставить кол. Ведь в этом плане сплошные попытки перевести стрелки и ложные обвинения — а вот за собственную экономическую некомпетентность, Мария, брать на себя ответственность президент не желает. А ведь это именно что некомпетентность: он не мог правильно установить диагноз больше года, а американский народ всё это время страдал. А страдали мы потому, что он отказывается дать нам возможность воспользоваться теми энергоресурсами, которые у нас в Америке есть. Он настолько предан климатическим элитистам, что даже газета The Washington Post — есть у них там люди, которые присуждают почётных «Пиноккио», — оценила его лживые заявления американскому народу по поводу его экономических планов в четыре таких «Пиноккио».

Ну да, мы же видели его колонки, прямо в виде вырезок их собираем — он на этой неделе провёл прямо-таки «турне» по изданиям, пытаясь показать американскому народу, что у него всё под контролем. Но ведь в его статье об инфляции даже никаких решений не предлагалось! Так каким же будет его ответ на это всё?

ДЖОН БАРРАССО: Именно такие вопросы я и хотел бы задать Джэнет Йеллен. Первый из них: почему мы не наращиваем производство энергоресурсов внутри США? Это же вроде бы очевидное решение. А второй: с чего Вы вообще взяли, что помочь может повышение налогов? Ведь именно в этом фундамент их экономической политики. Но в ситуации, когда у американских граждан не хватает денег на еду, на продукты, повышение налогов кажется им нелепым шагом. Решением проблемы такой шаг не станет.





Но Вы правы — президент отправил сотрудников своей администрации колесить по стране и рассказывать людям: «Ну полно вам, не так уж всё и плохо». Американские граждане платят по 4 доллара 75 центов за бензин — и верить они будут своим глазам, которые видят, что в бумажнике пусто, а сбережения тают.

Но господин сенатор, это вообще не намеренно всё делается? Мы сейчас уйдём на небольшой перерыв, но я хотела бы ещё задать Вам вопрос о том, а не целенаправленно ли наша администрация провоцирует рост энергоресурсов, дабы протолкнуть свою климатическую повестку?

ДЖОН БАРРАССО: Да, они так и делают.

И с чего Байден вдруг запланировал поездку в Саудовскую Аравию? Он же ни на Украине, ни на нашей южной границе ещё не побывал! Вы вот только что вернулись из Киева, где общались с президентом Зеленским.





ДЖОН БАРРАССО: Ну да, у нас же собственные энергоресурсы есть.

Всё это мы обсудим сразу после перерыва. Не переключайтесь.

Дата выхода в эфир 06 июня 2022 года.