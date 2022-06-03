CBS News: цены на бензин в Техасе за ночь побили новый рекорд

По последним данным, цены на топливо в штате Техас за прошедшую ночь выросли и установили новый рекорд — в среднем $4,34 за один галлон обычного неэтилированного бензина, что на $1,63 превышает прошлогодний уровень. При этом средняя цена в США уже достигла $4,71, передаёт CBS News. И по прогнозам экспертов, вряд ли ситуация улучшится до окончания летнего туристического сезона, отмечается в статье.
Цены на топливо в Техасе за одну ночь установили новый рекорд, сообщает CBS News. Согласно новым данным, текущая средняя цена в этом штате составляет $4,34 за один галлон обычного неэтилированного бензина. Это на восемь центов выше, чем неделю назад — и на $1,63 за галлон больше, чем было год назад, отмечается в статье.
Если сравнить стоимость на заправках крупных мегаполисов, расположенных в Техасе, то водителям в Эль-Пасо приходится платить больше всех — в среднем по $4,54, в то время как в Лаббоке стоимость минимальная по штату — около $4,16 за галлон бензина.
На заправках в Арлингтоне, Далласе и Форт-Уэрте бензин стоит около $4,44 на данный момент. При этом средняя цена по стране составляет $4,71, сообщается в статье.
«По всему штату продолжают устанавливаться новые рекорды розничных цен на топливо, поскольку цены на сырую нефть остаются высокими из-за ограниченных поставок по всему миру», — рассказал в интервью CBS News Дэниел Армбрустер, представитель компании AAA Texas. По его мнению, цены продолжат колебаться и дальше. «Скорее всего, облегчения не будет до тех пор, пока не завершится напряжённый летний туристический сезон», — полагает эксперт.
Скачок цен на топливо в первую очередь вызван тем, что на рынке нефти ожидается возможное сокращение поставок. Эти прогнозы базируются на том, что власти Китая постепенно снимают карантинные ограничения, связанные с COVID-19, а Европейский союз поэтапно начал вводить запрет на импорт большинства российских нефтепродуктов, поясняет CBS News.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доля отечественного программного обеспечения на промышленных предприятиях России не превышает 25% от всех внедрённых технологий, выполняющих ключевые функции.
Роль Африки на международной арене растёт, и Россия намерена развивать отношения с государствами Африканского континента. Об этом заявил российский лидер Владимир Путиным в ходе встречи с президентом Сенегала Маки Саллом.
Мадридский «Реал» обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой обосновать выбор стадиона «Стад де Франс» в Париже в качестве места проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что с начала спецоперации на территории Украины фиксируются случаи похищения людей. Информация об этом неоднократно поступала в аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике.
Рассуждать о встрече российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским сегодня бессмысленно. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Нападающий сборной России и «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о мотивации к следующему игровому году после того, как он был признан лучшим молодым хоккеистом сезона-2021/22 в Континентальной хоккейной лиге.
Российские военные рассказали военному корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой, как Вооружённые силы Украины обстреливают мирных жителей, в том числе кассетными боеприпасами, в городе Изюме Харьковской области.