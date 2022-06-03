CBS News: цены на бензин в Техасе за ночь побили новый рекорд

По последним данным, цены на топливо в штате Техас за прошедшую ночь выросли и установили новый рекорд — в среднем $4,34 за один галлон обычного неэтилированного бензина, что на $1,63 превышает прошлогодний уровень. При этом средняя цена в США уже достигла $4,71, передаёт CBS News. И по прогнозам экспертов, вряд ли ситуация улучшится до окончания летнего туристического сезона, отмечается в статье.

Цены на топливо в Техасе за одну ночь установили новый рекорд, сообщает CBS News. Согласно новым данным, текущая средняя цена в этом штате составляет $4,34 за один галлон обычного неэтилированного бензина. Это на восемь центов выше, чем неделю назад — и на $1,63 за галлон больше, чем было год назад, отмечается в статье.



Если сравнить стоимость на заправках крупных мегаполисов, расположенных в Техасе, то водителям в Эль-Пасо приходится платить больше всех — в среднем по $4,54, в то время как в Лаббоке стоимость минимальная по штату — около $4,16 за галлон бензина.



На заправках в Арлингтоне, Далласе и Форт-Уэрте бензин стоит около $4,44 на данный момент. При этом средняя цена по стране составляет $4,71, сообщается в статье.



«По всему штату продолжают устанавливаться новые рекорды розничных цен на топливо, поскольку цены на сырую нефть остаются высокими из-за ограниченных поставок по всему миру», — рассказал в интервью CBS News Дэниел Армбрустер, представитель компании AAA Texas. По его мнению, цены продолжат колебаться и дальше. «Скорее всего, облегчения не будет до тех пор, пока не завершится напряжённый летний туристический сезон», — полагает эксперт.



Скачок цен на топливо в первую очередь вызван тем, что на рынке нефти ожидается возможное сокращение поставок. Эти прогнозы базируются на том, что власти Китая постепенно снимают карантинные ограничения, связанные с COVID-19, а Европейский союз поэтапно начал вводить запрет на импорт большинства российских нефтепродуктов, поясняет CBS News.