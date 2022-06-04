«Некомпетентность и коварство»: Fox News дал оценку администрации Байдена

Обвинения в адрес Владимира Путина и избирателей Дональда Трампа — всего лишь дымовая завеса, призванная скрыть от американцев «вредительство» администрации Джо Байдена, заявляет ведущая Fox News Лора Ингрэм. По её словам, Белый дом не может предложить народу ничего, кроме дешёвого пиара, а Пентагон вместо укрепления вооружённых сил занимается пропагандой ЛГБТ.

Отсутствие серьёзности в байденовском Белом доме теперь распространяется даже на Корпус морской пехоты США. Забудьте о том, что это должна быть свирепая военная сила на суше и на море. Пентагон хочет, чтобы вы знали: главный приоритет морпехов сейчас — праздновать Месяц гордости (сексуальных меньшинств. — ИноТВ). Даже пули раскрашены в цвета радуги! Уверена, председатель (КНР. — ИноТВ) Си очень напуган.



Показная «прогрессивная» добродетель, слушания по событиям 6 января — вот всё, на что способны демократы. Ничто из того, что они сделали, не помогло простым американцам, которым сейчас приходится по-настоящему трудно.



МУЖЧИНА: Я скучаю по бензину за три — три с половиной доллара (за галлон. — ИноТВ)… Не знаю, кто за это отвечает, но это довольно абсурдно.



МУЖЧИНА: 140 долларов, чтобы заправить мой фургон! С ума сойти, б***!



Думаю, народ просто хочет вернуться к тому, что считает нормой. Скажем, к норме 2019 года. Бурное развитие экономики, дешёвая энергия и никаких новых войн. А теперь у них хаос, преступность и падение уровня жизни. И всё это — под руководством человека, которого СМИ неустанно и бесчестно рекламировали как великого объединителя.



ДЖЕЙК ТЭППЕР, ведущий CNN: Нормальность — похоже, существенная часть его агитации. Мысль о том, что Джо Байден — такой человек, с которым страна сможет вернуться к нормальности.



ДЖУЛИАН ЗЕЛИЗЕР, профессор политической истории в Принстонском университете: Байден склонен к компромиссам, это человек, который хочет нормальности.



БРАЙАН СТЕЛТЕР, ведущий CNN: Кроме того, возвращение к функционирующему государству… Команда Байдена пытается восстановить доверие в более широком смысле…



Доверие, Брайан? Оно разбилось вдребезги, не так ли? Во всех аспектах.



Американцы хотят решений и серьёзности. Но команда Байдена предлагает им знаменитостей и пиар-трюки.



ПОП-ГРУППА BTS: Это честь — встретиться с вами, господин президент!



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Добро пожаловать в Белый дом! Заходите!



В Америке сейчас важный месяц. Многие наши друзья, американцы азиатского происхождения, подвергались настоящей дискриминации. Ненависть прячется только тогда, когда хорошие люди говорят о ней, о том, как она плоха. И тогда она стихает. Поэтому спасибо…



А может, поговорим о том, как это плохо, когда весь план демократов зиждется на том, чтобы заставить вас снизить свои ожидания, или довольствоваться меньшим, или перестать гордиться своей историей, или на том, чтобы постепенно свести на нет нашу конституцию? Вот это — плохо!



Я и не думала, что администрация может быть одновременно некомпетентной и коварной. Но им это каким-то образом удаётся! Они мямлят все эти банальности о (расовом и гендерном. — ИноТВ) многообразии и сексуальном самоопределении, используют глупые выражения, такие как «путинский скачок цен» и «ультра-MAGA»*. Всё это лишь дымовая завеса, отвлекающая внимание от того, как они продолжают вредить Америке.



Дата выхода в эфир 02 июня 2022 года.



* MAGA — аббревиатура от предвыборного лозунга Дональда Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой!») (прим. ИноТВ).



