Ведущий Fox News: у Байдена нет шансов доработать до конца срока

Рейтинг Джо Байдена падает всё ниже, а цены на топливо всё растут и растут, отмечает Fox News. По словам телеведущего Грега Гатфелда, к концу срока Байдена бензин может подорожать более чем в сто раз, но, к счастью, нынешний президент просто обречён уйти в отставку, не дожидаясь этого момента.

Рейтинг одобрения Джо Байдена теперь всего 35 процентов. Его избиратели, должно быть, переворачиваются в гробу. (Смех.) Потому что они мёртвые. А может быть, и не мёртвые. Ну, некоторые так говорят.



Это правда, рейтинг Байдена с грохотом разбивается, как муж (спикера палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси*. (Смех.) Это так легко! Горячая тема! Я вот злорадствую, но у страны всё ужасно, а ведь я здесь живу!



Байдена больше одобряют, чем не одобряют, только на Гавайях, в Массачусетсе и Вермонте. И да, Эмили, это по-прежнему штаты! Даже в Делавэре его рейтинг 36 процентов.



Тем временем, по сообщениям NBC News, Байден досадует на собственных сотрудников и чувствует, что не может вздохнуть свободно. Цитирую: «Он делает ясные и лаконичные заявления — и всё для того, чтобы его помощники поспешно объяснили, что на самом деле он имел в виду нечто другое. Так называемая кампания по подчистке подрывает его позиции, сказал он советникам».



Хм… Кажется, Джо уже пора изобличать их поимённо! Если б он только мог запоминать имена… (Смех.)



Тем временем цены на бензин достигли рекордных высот на выходных по случаю Дня поминовения. По данным AAA (Американской автомобильной ассоциации. — ИноТВ), что бы это ни значило, средняя цена приблизилась к пяти баксам (за галлон. — ИноТВ). А когда президентом был Трамп, галлон стоит 1,77 доллара!



А это значит… Аплодисменты. Это значит, что к концу срока Джо бензин будет по 800 долларов за галлон. Просто шучу. Никаких шансов, что он доработает до конца срока. (Смех.) Он уйдёт в отставку досрочно! Уйдёт досрочно! Таков мой прогноз.



Итак, ему грустно оттого, что он не может вздохнуть свободно. А как насчёт нас? По сравнению с нашей страной «Голодные игры» — просто романтическая комедия!



Дата выхода в эфир 31 мая 2022 года.



* Муж Нэнси Пелоси, 82-летний Пол Пелоси, был арестован по подозрению в пьяном вождении, приведшем к ДТП (прим. ИноТВ).



