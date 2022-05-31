Newsweek: Белый дом отказался от слов Байдена о том, что США не будут отправлять РСЗО на Украину

Белый дом, по всей видимости, отказался от слов президента Джо Байдена о том, что США не будут отправлять ракетные системы большой дальности на Украину, пишет Newsweek.



«Мы не собираемся посылать на Украину ракетные системы, которые могут нанести удар по России», — заявил Байден журналистам в понедельник утром.



Однако после этого заявления американского президента высокопоставленный представитель его администрации сообщил, что решение об отправке реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украину ещё не принято.



Как сообщали СМИ, ожидается, что администрация Байдена объявит о решении отправить РСЗО на Украину где-то на этой неделе. На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что официальные лица всё ещё решают, что будет включать в себя следующий пакет военной помощи Киеву.



«Конечно, мы помним и знаем о том, что украинцы в частном порядке и публично просят так называемую реактивную систему залпового огня, — сказал Кирби в пятницу. — Не хочу опережать события, но могу заверить вас, что мы с ними (Украиной. — ИноТВ) постоянно на связи. Мы по-прежнему стремимся помочь им добиться успеха на поле боя, особенно в том сражении, которое они сейчас ведут».



Как отмечает Newsweek, на предоставлении Украине реактивных систем залпового огня, в частности, настаивает сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм. В понедельник, комментируя заявления Байдена, он назвал позицию главы Белого дома «предательством Украины и самой демократии».