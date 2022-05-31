SVT: «катастрофическая ситуация» — конфликт на Украине только усугубил продовольственный кризис в Африке

Восточная Африка стоит перед лицом глобального продовольственного кризиса, притом что сейчас там в продовольствии остро нуждается 82 миллиона человек — треть от всех голодных в мире, заявил в интервью SVT региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН Майкл Данфорд. При этом, по его словам, конфликт на Украине только усугубил ситуацию, учитывая, что в регионе неспокойно, а сам он страдает от рекордных засух и последствий коронавируса.
МАЙКЛ ДАНФОРД, региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН в Восточной Африке: Сейчас разворачивается глобальный кризис, и именно Африканский рог — это Восточная Африка — страдает от него сильнее всего. Вот вам пример: по нашим оценкам, на Западе домохозяйство тратит от 6 до 10 процентов доходов на еду. Между тем в Восточной Африке эта цифра достигает почти 50–60 процентов.
Любое повышение трат наносит сильный удар по домохозяйствам и подталкивает большую часть региона к катастрофической ситуации… По сути, мы столкнулись с одним из худших продовольственных кризисов, которые когда-либо случались в регионе.
В это же время в прошлом году в продовольствии остро нуждались 50 миллионов человек. Через 12 месяцев эта цифра выросла до 82 миллионов человек. И речь здесь идёт о трети всего мирового населения, которое испытывает голод.
В какой мере эта отчаянная ситуация обусловлена конфликтом на Украине?
МАЙКЛ ДАНФОРД: Конфликт на Украине усугубил и так крайне неблагоприятную ситуацию. Нынешняя ситуация в регионе складывалась много лет. В таких странах, как Эфиопия, Сомали и Южный Судан, бушевали конфликты. Сейчас же регион столкнулся с самой серьёзной за последние 40 лет засухой. Кроме того, мы только начинаем оправляться от пандемии коронавируса.
С учётом всего этого уровень уязвимости людей оказался куда выше, чем раньше. И, разумеется, конфликт ускорил этот неблагоприятный тренд. Из-за него растут расходы, из-за чего население в значительной мере страдает.
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