Spiegel: «не застрахована ни одна страна» — в ООН заявили, что к 2050 году от засухи будут страдать три четверти населения земли

За последние два десятилетия число засух на земле увеличилось на 29%, сообщает Der Spiegel со ссылкой на доклад ООН «Засуха в цифрах — 2022». В настоящий момент от последствий природного явления сильнее всего страдают страны Африки, однако проблемы всё острее ощущаются и в других регионах мира — «тревожный звонок» для европейцев. Кроме того, по данным ООН, 3,6 млрд человек проживают в районах, где не менее одного месяца в году наблюдается нехватка воды, а к 2050 году этот показатель может увеличиться до трёх четвертей населения земли.

Число засух на земле продолжает увеличиваться и от их последствий страдает всё больше людей, следует из доклада ООН «Засуха в цифрах — 2022», представленном на 15-й ежегодной Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в Абиджане, Кот-д'Ивуар. По данным ООН, с 2000 года число и продолжительность засух во всём мире увеличились на 29%. С 1998 по 2017 год засухи привели к потере примерно €117 млрд, сообщает Der Spiegel.

Глобальное потепление, вероятно, усугубит ситуацию во многих регионах мира. «Земля высыхает, плодородная почва превращается в пыль, — предупредил исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагим Тиау. — Засухи являются одной из самых серьёзных угроз устойчивому развитию».

По данным ООН, сильнее всего от засухи страдают слаборазвитые страны, например, в регионе Сахеля. Последствия — резкая нехватка воды, деградация плодородных почв и постоянная засуха. Теперь другие регионы мира всё больше ощущают те же проблемы. Тиау назвал рост числа засух «тревожным звонком для европейцев» и предупредил: «Ни одна страна не застрахована от засух».

Однако в настоящий момент больше всего от этой проблемы страдают страны Африки. В докладе отмечается, что за последние сто лет там было зарегистрировано более 300 засух, на африканский континент приходится 44% от общемирового показателя. Кроме того, именно Африка к югу от Сахары уже отчётливо испытывает последствия изменения климата. Экстремальные погодные явления, такие как засухи, происходят всё чаще и интенсивнее.

В прошлом столетии в Европе также было зарегистрировано 45 крупных засух, затронувших миллионы людей и причинивших общий экономический ущерб в размере $27,8 млрд. Согласно докладу ООН, около 15% территории и около 17% населения ЕС в настоящее время страдают от засух. Экономические потери в ЕС и Великобритании сейчас составляют €9 млрд в год.

«Каждый год мир теряет площадь плодородной почвы размером с Болгарию, — заявил в Абиджане Йохен Фласбарт, государственный секретарь Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии. — Мы должны остановить это. Без плодородной почвы нет пищи».

Отчёты метеорологической службы Германии показали не только значительное повышение среднегодовых температур, но и снижение количества осадков. В Северо-Восточной Германии фермеры жалуются на засухи уже долгие годы.

В апреле, например, в регионе выпало всего 25 литров осадков на квадратный метр, что увеличило и без того существующий дефицит осадков. По данным Центра экологических исследований имени Гельмгольца, сильная или экстремальная засуха наблюдается на значительной части территории Бранденбурга, а также в Нижней Саксонии.

Последствия такого развития событий разрушительны для всего мира. По данным ООН, только в этом году почти 160 млн детей столкнулись с последствиями сильной и продолжительной засухи. Более 2,3 млрд человек во всём мире страдают от нехватки воды. По оценкам ООН, к 2040 году этой проблеме будет подвержен каждый четвёртый ребёнок в мире.

«Отбоя тревоги» не предвидится: 3,6 млрд человек в настоящее время проживают в районах, где не менее одного месяца в году ощущается нехватка воды. Согласно докладу ООН, к 2050 году это число может вырасти до 4,8 — 5,7 млрд человек. Это будет означать, что последствия засух затронут более трёх четвертей населения земли, пишет Der Spiegel.