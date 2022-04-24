Das Erste: прошлое лето стало самым жарким в Европе с начала наблюдений

По данным учёных, прошлое лето стало самым жарким в Европе с момента начала наблюдений, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Кроме того, оно охарактеризовалось экстремальными погодными явлениями: в то время как европейский юг страдал от засухи и лесных пожаров, масштабные осадки на севере привели к катастрофическим наводнениям. Пострадавшему сельскому хозяйству остаётся только надеяться, что в будущем выбросы парниковых газов в атмосферу сократятся.

Прошлое лето стало самым тёплым в Европе с начала наблюдений. К такому выводу пришли учёные программы ЕС по наблюдению за Землёй «Коперник». Для своего пятого годового отчёта учёные оценили погодные данные, полученные со спутников, самолётов и наземных станций. Лето прошло под знаком экстремальных погодных событий: в Германии это была, в первую очередь, катастрофа с наводнениями, в Южной Европе — лесные пожары и экстремальная засуха.

У Бернда Шмитца проблема: его пшеница как следует не прорастает и в этом году. Фермер из Хеннефа под Бонном, занимающийся производством натуральных продуктов, беспокоится, потому что нет дождя — нет урожая.

БЕРНД ШМИТЦ, фермер: Например, сейчас, весной 2022 года, уже два месяца нет дождя. То есть с февраля — а сейчас у нас апрель — не было дождя в достаточном количестве. Здесь мы видим: тут должна быть влажная почва, но есть только пыль.

В то время как в прошлом году Южная Европа страдала от продолжительных волн жары и лесных пожаров, массивные осадки и наводнения опустошали на севере Европы целые участки земли, как было в долине Ара. И снова выросли выбросы парниковых газов, говорит исследователь климата Фрейя Фамборг. Она и её команда проанализировали 2021 год при помощи данных со спутников: таким жарким лето в Европе не было ещё никогда с начала наблюдений.

ФРЕЙЯ ФАМБОРГ, исследователь европейской программы наблюдения за Землёй «Коперник»: 48,8 °С на Сицилии — это на 0,8 °С выше старого рекорда жары в Европе. Это произошло во время невероятной волны жары, которая привела к росту температур, и не только в Италии.

До сих пор усилий, предпринимаемых государствами для защиты климата, совершенно недостаточно, чтобы хотя бы затормозить такое развитие событий, утверждают учёные.

СВЕН ПЛЁГЕР, эксперт ARD по погоде: Мы должны снизить вредные выбросы. Если мы этого не сделаем, то мы ни к чему не придём. И это снижение выбросов означает, что нужно посмотреть на различные отрасли, будь то строительство, транспорт, наша мобильность, и в некоторых областях мы должны в целом изменить наше поведение.

После трёх лет засухи подряд фермер Шмитц надеется, что снова получит урожай получше и что в будущем в мире будет выбрасываться меньше парниковых газов.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2022 года.