Обозреватель CBS News: глобальный кризис и инфляция вынуждают мир забыть о климатических целях

Рост мировых цен на энергоносители негативно влияет на попытки бороться с изменениями климата, вынуждая власти и простых потребителей переключаться на более дешёвые и не всегда экологичные источники энергии. Потребители и производители с ужасом наблюдают за стремительным ростом цен на продовольствие и сырьё. Похоже, что борьба за климат притормозила после первого же ухаба на дороге, отмечает обозреватель CBS News.

Рост мировых цен на энергоносители влияет на борьбу с изменениями климата. Обозреватель CBS News Саймон Бейтс рассказажет об этом больше в выпуске программы «Лондон на связи» за эту неделю. И напомню, что Саймон выражает своё личное мнение, которое не обязательно совпадает с позицией канала CBS News.

САЙМОН БЕЙТС, обозреватель CBS News: Ноябрь 2021 года в Глазго, Шотландия — этими аплодисментами приветствовали подписание соглашения при участии большинства стран мира, чтобы попытаться ограничить темпы изменения климата. Обе цели были установлены, чтобы предотвратить ухудшение ситуации. Но сейчас, хотя прошло всего лишь пять месяцев, эта мечта о мире, который готов проявлять больше внимания и желания сотрудничать, уступает место глобальному кошмару. Ужасающее сочетание роста цен на энергоносители с резко повысившейся стоимостью жизни вынудило правительства по всему миру отложить в сторону свои опасения по поводу изменений климата и сделать рывок в сторону самой дешёвой доступной энергии.



Можно сказать, что когда наступают мрачные времена — заботы об ископаемом топливе отходят на второй план. Если добавить к этому ужасающий конфликт России и Украины, а также угрозы санкций с обеих сторон, то сложность ситуации только увеличится. Конечно, хорошо заявлять, что в наказание президенту России Путину мы будем бойкотировать поставки российских энергоресурсов — но ведь при этом кто-то ещё и должен поддерживать в доме свет.



Германия, например, в основном полагается на энергоресурсы из России для обогрева домов и работы своих предприятий. И не существует лёгкого краткосрочного решения, которое позволило бы заменить всё, что она получает по российским трубопроводам.



А мы здесь, в Великобритании, можем сейчас лишь с ужасом наблюдать, как цены на предметы первой необходимости начинают стремительно расти. Ожидается, что уже со следующей недели пинта молока будет стоить на 50 процентов дороже, фермеры должны компенсировать свои расходы на корма и удобрения. При этом рост цен на энергоносители у нас также впечатляющий.



И всё это происходит на фоне того, как в Европе приближается череда выборов, когда гражданам будет предложено проголосовать за тех мужчин и женщин, которым они больше всего доверяют, чтобы наша экономика могла продолжить функционировать. Похоже, что борьба с изменениями климата затормозилась после первого же ухаба на дороге. Это был сегодняшний выпуск программы «Лондон на связи» и Саймон Бейтс из CBS News.



Дата выхода в эфир 07 апреля 2022 года.