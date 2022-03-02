Insider: «климатические беженцы», тепловые удары и голод — эксперты ООН рассказали, как глобальное потепление отразится на людях

Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН опубликовала новый доклад о том, как глобальное потепление может отразиться на людях и экосистеме, пишет Insider. По мнению специалистов, из-за роста температур в текущем столетии всё больше людей будут сталкиваться с тепловыми ударами, нехваткой воды и голодом, из-за чего окажутся вынуждены переезжать в другие места. При худшем сценарии в уязвимом положении может оказаться половина населения планеты и всех видов животных.

Рост глобальных температур таит в себе серьёзные угрозы, включая наводнения, урон здоровью, связанный с перегревом, нехватку питьевой воды и голод. Об этом говорится в большом докладе, опубликованном в понедельник 28 февраля Межправительственной группой экспертов по изменению климата, находящейся в ведении ООН, сообщает Insider. По словам специалистов, из-за климатических изменений в уязвимом положении могут оказаться до 3,6 млрд человек — почти половина населения планеты.

«Мы сейчас в чрезвычайной ситуации, которая движется к катастрофе, — заявила на пресс-конференции исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен. — Изменение климата не где-нибудь за углом, готовится наброситься. Оно уже нависло над нами и палит по миллиардам людей».

Как обращает внимание издание, из-за выбросов парниковых газов в результате человеческой деятельности за последние 170 лет планета потеплела на 1,1°C. Авторы доклада изучили, насколько повышение на 1,5°C может повлиять на физическое состояние людей, запасы воды и пищи, доступность мест, пригодных для жизни, и перспективы выживания различных видов животных.

Специалисты пришли к выводу, что к 2050 году более 1 млрд человек, проживающих в прибрежных населённых пунктах и на небольших островах, могут столкнуться с климатическими катаклизмами из-за повышения уровня моря. К концу столетия доля людей, подверженных рискам теплового удара, может вырасти с сегодняшних 30% до 76%.

При повышении глобальных температур на 2°C от 800 млн до 3 млрд людей могут оказаться в условиях постоянной нехватки воды из-за засухи. Их число может вырасти до 4 млрд, если планета потеплеет на 4°C.

По оценкам экспертов, уже к концу 2050 года от 8 млн до 80 млн человек будут страдать от голода. А если темпы потепления увеличатся, то из-за климатических изменений ещё до 183 млн жителей стран с низким уровнем дохода могут оказаться в условиях постоянного недоедания.

При потеплении на 2°C до 18% всех наземных видов животных окажутся под угрозой вымирания к 2100 году. При повышении на 4°C под угрозой окажется половина населения планеты и всех видов животных.

Как отмечает Insider, некоторые из этих мрачных прогнозов можно предотвратить, однако с другими уже трудно что-то поделать. Так, в своём прошлогоднем докладе Межправительственная группа установила, что ледники продолжат таять, а уровень моря — расти ещё сотни и тысячи лет.

«Мир, в котором мы живём сегодня, не будет таким же, в котором мы будем жить через пять лет, десять или даже 20. Нам нужно быть куда более осмотрительными в своих действиях», — подчеркнула одна из руководителей работы Дебра Робертс.

В таких обстоятельствах правительства и производства уже принимают определённые меры, чтобы приспособиться к новым климатическим условиям. К примеру, в сельскохозяйственном секторе совершенствуются технологии ирригации. Некоторые регионы в Западной Африке уже начали высаживать сорта и культуры, более устойчивые к засухе.

Однако, как подчёркивают эксперты, принимаемых мер недостаточно, чтобы защитить экосистемы и людей от грядущих климатических изменений и их последствий. Поэтому специалисты рекомендуют, к примеру, высаживать деревья вдоль рек, чтобы они создавали тень и не давали воде быстро испаряться. Фермеров призывают разнообразить выращиваемые культуры и животных в разведении, чтобы не зависеть от одного источника пропитания. Создание зелёных зон на крышах и стенах городов может помочь снижению температур и сокращению потерь ливневой воды. Также разнообразные возобновляемые энергоресурсы вроде солнечных батарей, ветряных и гидроэлектростанций могут послужить опорой населению сельской местности в экстремальных погодных условиях.

Как объяснил Insider главный составитель доклада Дэвид Додман, «сложность в том, что не существует какой-то панацеи, нет одной меры, которая всё бы решила».

Поскольку повышение температуры на каждые полградуса влечёт за собой обширные последствия, правительства и производства уже сейчас могут предотвратить многие бедствия, сокращая выбросы природных газов.

«На данный момент мир недостаточно готов к предстоящим последствиям климатических изменений, в особенности при повышении (температуры более чем. — ИноТВ) на 1,5°C. На более мощных уровнях потепления эффективность большинства мер по адаптации к изменениям на суше и воде начинает снижаться, а масштабы остаточного риска растут, как и вероятность непредвиденных последствий в будущем», — пишут эксперты.

Как указано в докладе, рост температур, повышение уровня моря и нехватка еды и воды уже заставляют многих людей переезжать в другие населённые пункты. Так, в Мексике в период засухи всё больше людей перебираются из сельских регионов в города. На Аляске некоторые местные жители ищут себе новый дом, потому что живут в районах, подверженных наводнениям. Засуха также выступает причиной миграции жителей в африканских странах к югу от Сахары, в некоторых регионах Южной Азии и Южной Америки.

Эксперты прогнозируют, что с таянием ледников люди, особенно коренные жители, также начнут покидать арктические регионы, поскольку не смогут больше там охотиться и жить, как привыкли. Как полагают специалисты, ко второй половине XXI века из-за климатических изменений сотни миллионов людей столкнутся с необходимостью переезда. И, возможно, придётся дорого платить, чтобы жить в районах, где проблемы с климатом ощущаются менее остро.