CNN: 2000-летний объём льда на Эвересте растаял за четверть века

Ледник на самой высокой горе Эверест ежегодно теряет запасы льда, копившиеся там десятилетиями, сообщает CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Climate and Atmospheric Science. По мнению руководителя исследования профессора Пола Маевски, подобные темпы таяния ледников на больших высотах негативно повлияют на 10-15 процентов населения планеты.

Самый высокий ледник на горе Эверест стремительно исчезает под влиянием изменения климата, вызванного деятельностью человека. И это очень важно. В ходе нового исследования было обнаружено, что каждый год он теряет запасы льда, которые копились десятилетиями. Ледник тает в 80 раз быстрее, чем лёд формировался.

По словам исследователей, результаты не только подтверждают тот факт, что изменение климата достигло самых высоких точек на Земле, но и показывают, что высокие темпы таяния льда на такой высоте могут привести к ухудшению последствий климатических изменений. В том числе к увеличению количества лавин и пересыханию источников воды более 1,5 миллиарда человек.

С нами на связь из Бруклина, штат Мэн, выходит Пол Маевски, директор и профессор Института изменения климата при Университете штата Мэн. Профессор, заголовок статьи на эту тему на сайте CNN.com поражает: в нём сказано, что за 25 лет растаял объём льда, на формирование которого ушло две тысячи лет. Это просто поражает. Насколько это шокирует вас?

ПОЛ МАЕВСКИ, руководитель исследования: Нас это весьма шокировало. Чем выше вы поднимаетесь в горы, тем, разумеется, холоднее и холоднее. Мы предполагали, что ледник сохранится намного лучше.

Да. Помимо того, что это говорит о влиянии скорости изменения климата, как потеря этого льда отразится на реальном мире, как это повлияет?

ПОЛ МАЕВСКИ: Нам немногое известно о том, что происходит на высоте более пяти тысяч метров, а это конкретное место находится на высоте более восьми тысяч метров, так что очень важно добавить эти данные. Как нам известно, ледники и снег в горах по всему миру уменьшаются в размерах. Мы думали, что это происходит на меньшей высоте, но оказалось, что это касается и более высоких отметок. И эти ледники являются источником воды для гидроэнергетики, сельского хозяйства, потребления людей и экосистем.

Это то, что мы называем водонапорными башнями, и они влияют на миллионы и миллионы людей. В зависимости от того, с какой стороны посмотреть, это повлияет на 10-15 процентов населения. Разумеется, речь идёт не об этом небольшом леднике, а обо всех этих ледниках. Очень важно знать как можно больше об этих точках на большой высоте и о том, как долго они сохранятся.

Профессор Пол Маевски, большое спасибо. Мы высоко ценим ваши труды.

ПОЛ МАЕВСКИ: Не за что, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2022 года.