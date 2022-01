Independent: «у ворот» пустыни Сахара в Алжире выпал снег

В районе расположенного в Атласских горах алжирского города Айн-Сефра, который считается «воротами в пустыню Сахара», недавно вновь выпал снег. Это крайне необычное для здешних мест явление раньше было редкостью, но в последние годы стало происходить всё чаще. Метеорологи предполагают, что это связано с глобальными климатическими изменениями на нашей планете, пишет The Independent.

В окрестностях пустыни Сахара вновь идёт снег, хотя за последние полвека это была редкость. Температура в самой большой пустыне мира может значительно колебаться и даже падать ниже нуля, однако снег и лёд здесь по-прежнему считался редкостью. На снимках, сделанных недавно вблизи города Айн-Сефра на северо-западе Алжира, заметны довольно значительные заснеженные пространства, сообщает The Independent.





Город Айн-Сефра, который был основан в 1881 году для расположения французского гарнизона, находится в Атласских горах на высоте 1000 м над уровнем моря и известен как «ворота в пустыню». Он расположен в алжирской провинции Наама в северной части Сахары, недалеко от границы с Марокко.



Обычно летом средняя температура воздуха здесь около +37°C, а зимой она может падать ниже -10°C. Однако снег за последние 40 лет в этом районе наблюдался лишь несколько раз, причём в последние годы эти случаи участились, отмечается в статье.



Кроме января этого года, другие зарегистрированные в Айн-Сефре снегопады были в 1979 году, когда в результате снежной бури было парализовано всё движение транспорта, а затем в 2017, 2018 и 2021 годах. Причём в 2018-м здесь выпало около 40 см снега, пишет The Independent.



Сложно с точностью определить, какую роль климатический кризис играет в этом отдельно взятом погодном явлении. Кроме того, обнаружение и подробное исследование всех экстремальных климатических явлений в районе Сахары бывает затруднено из-за отсутствия точных данных и научных исследований, как ранее заявляла Межправительственная группа ООН по изменению климата (МГЭИК) — ведущий мировой орган в области науки о климате.



Эксперты в то же время отмечают, что более жаркие и сухие условия и меняющаяся погода, что напрямую связано с климатическим кризисом в Африке, будут означать, что пустыня Сахара продолжит увеличиваться в размерах из-за активизации процесса опустынивания, говорится в статье. При этом климатический кризис не будет распространяться равномерно по регионам — это означает, что даже при повышении температуры в некоторых местах также будут наблюдаться сильные холода.



Поэтому снег в Сахаре можно назвать «необычным, но не неслыханным явлением», заявила в интервью The Independent представитель Метеорологического бюро Великобритании. В свою очередь, глава Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Вильфанд тоже считает, что климатический кризис может сыграть определённую роль для возникновения снегопада в Сахаре.



Такие ситуации, как снегопады в Африке, длительное похолодание в Северной Америке, очень тёплая погода в европейской части России и обильные затяжные дожди, вызвавшие наводнения в западноевропейских странах, в последнее время происходят всё чаще, отметил Вильфанд. По его словам, всё более частая повторяемость таких экстремальных погодных явлений связана с глобальным потеплением, и такого же мнения придерживаются члены Межправительственной группы экспертов по изменению климата, заключает The Independent.