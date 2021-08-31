Euronews: Южную Африку замела снежная «русская зима»

На Африку обрушилась «русская зима», передаёт Euronews. Холодный фронт принёс в ЮАР необычно сильные снегопады и ураганные холодные ветра с порывами до 80 километров в час. Причём в этом году такое случается не в первый раз: ранее в июле там уже были побиты исторические температурные рекорды холода.
Холодный фронт обрушился на Западный Кейп и другие части Южно-Африканской Республики и принёс редкие, необычно сильные снегопады и ураганные северо-западные ветры с порывами до 80 километров в час. Несмотря на то что в Южном полушарии сейчас зима, такие погодные условия являются нетипичными для Южной Африки.
Местные жители, особенно дети, пользуясь такой возможностью, наслаждаются снегом в горах и высокогорьях недалеко от города Сирес, примерно в 180 километрах от Кейптауна.
Это не первые катаклизмы такого рода в ЮАР за последние месяцы: так, в конце июля на юг Африки пришла настоящая зима. По словам метеорологов, её принес циклон из Антарктики.
На города обрушились снегопады, а столбики термометров опустились почти до минус 10 градусов. В ЮАР были побиты исторические рекорды самой низкой температуры. Холода продержались около недели.
Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов принял главу миссии наблюдателей от СНГ за выборами в Государственную думу Федерального собрания России, заместителя председателя исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Ильхома Нематова.
Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что в соответствии с программой модернизации инфраструктуры Дальнего Востока в регионе планируют отремонтировать более 1,5 тыс. объектов за пять лет, в том числе 1 тыс. дворовых территорий.
Политолог Юрий Светов и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировали в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский газ — самый грязный в мире.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT высказанную в офисе украинского лидера Владимира Зеленского идею переименовать страну в Русь-Украину.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT высказанную в офисе украинского лидера Владимира Зеленского идею переименовать страну в Русь-Украину.
В МИД России прокомментировали доставку гуманитарного груза Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в сирийский Идлиб. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.