Das Erste: рекордное «тепло» — температура в Антарктике на 30 °С выше нормы

Как правило, температуры в Антарктике быстро понижаются с окончанием летнего сезона в Южном полушарии, однако сейчас они рекордно высоки, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Исследователи говорят об историческом событии: на протяжении нескольких дней температура в Антарктике превышает нормальную более чем на 30 °С.

Обычно температура в Антарктиде снижается с окончанием лета в Южном полушарии, однако сейчас они более чем на 30 °С выше, чем обычно в этом сезоне, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Исследователи называют это историческим событием.

Необычно высокие температуры фиксируются на востоке Антарктиды на протяжении последних нескольких дней. Исследовательская станция Dome Concordia на высоте 3 тыс. м зарегистрировала в пятницу рекорд «тепла»: -11,5 °С, как сообщил в Twitter метеоролог Этьен Капикян из «Метео-Франс».

Также повышается температура на полюсе холода Земли. Как отмечается в материале, на станции «Восток» на высоте более 3,4 тыс. м на востоке Антарктиды была зарегистрирована температура -17,7 °С. Это превысило предыдущий месячный рекорд на целых 15 °С. Для марта обычной температурой в регионе является показатель -53 °С. Исследователь Тед Скамбос из Университета Колорадо рассказал информационному агентству AP, что ранее он никогда не наблюдал ничего подобного.

Станция «Дюмон-д'Юрвиль» на восточном побережье также зарегистрировала рекордную температуру для марта -4,9 °С. Самым холодным днём стало 18 марта, когда превышение обычной для этого дня температуры составило 0,2 °С.

Как отмечает Das Erste, температура в Антарктиде, как правило, снижается с окончанием лета в Южном полушарии. Необычайно мягкая погода на востоке ледяного континента — это «историческое событие», объяснил Гаэтан Хеймс из «Метео-Франс».

«Это тот момент, когда температура должна быстро снизиться после летнего солнцестояния в декабре, — подчёркивает геофизик из Гренобля Джонатан Вилле. — Эта волна тепла в Антарктике меняет то, что мы считали возможным для антарктической погоды».

Пока неясно, можно ли отнести эти события к изменению климата, однако рост числа и усиление волн жары является явным признаком глобального потепления. Полюса нагреваются быстрее, чем остальная часть планеты, где средняя температура на 1,1 °С выше уровня доиндустриальной эпохи.

Только в начале марта служба изменения климата программы ЕС «Коперник» сообщила, что измеренная в феврале ежедневная площадь антарктического морского льда достигла самой низкой отметки с момента начала учёта в 1979 году. За весь месяц покрытие льдом было на 27% ниже среднего показателя за 1991—2020 годы. Это второе самое низкое значение за последние четыре десятилетия, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste.