WION: президент ЮАР признал негативное влияние санкций против России на другие страны

Введённые против России санкции оказывают влияние даже на те страны, которые никак не участвуют в конфликте и являются сторонними наблюдателями, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он также подчеркнул, что единственным способом для урегулирования являются переговоры, и призвал всё международное сообщество способствовать налаживанию диалога, сообщает WION.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что многочисленные санкции, введённые в отношении России, оказывают негативное влияние и на остальные страны, которые никак не причастны к конфликту вокруг Украины. Об этом предупредил президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает WION.



«…Даже те страны, которые являются сторонними наблюдателями и не участвуют в конфликте, тоже пострадают от санкций, которые были введены против России», — подчеркнул Рамафоса во вторник, выступая на совместной пресс-конференции вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, который прибыл в ЮАР для переговоров.



Шольц посетил Южную Африку по приглашению президента Рамафосы, поясняется в статье. В ходе переговоров они обсудили широкий круг международных вопросов, включая обострение конфликта на Украине и необходимость более активного участия международного сообщества в налаживании диалога для мирного урегулирования.



«Мы также обсудили необходимость того, чтобы международное сообщество поощряло диалог и переговоры о прекращении огня, мирных переговорах и урегулировании», — заявил Рамафоса. Он также выразил мнение, что это единственный способ добиться выхода из сложившегося кризиса.



Европейский союз продолжает ужесточать санкции против России в ответ на проведение спецоперации на Украине. В то же время Южная Африка воздержалась во время голосования по резолюции с требованием приостановить членство России в Совете по правам человека при Генеральной Ассамблее ООН, напоминает WION.