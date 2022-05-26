WION: президент ЮАР признал негативное влияние санкций против России на другие страны

Введённые против России санкции оказывают влияние даже на те страны, которые никак не участвуют в конфликте и являются сторонними наблюдателями, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он также подчеркнул, что единственным способом для урегулирования являются переговоры, и призвал всё международное сообщество способствовать налаживанию диалога, сообщает WION.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что многочисленные санкции, введённые в отношении России, оказывают негативное влияние и на остальные страны, которые никак не причастны к конфликту вокруг Украины. Об этом предупредил президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает WION.
«…Даже те страны, которые являются сторонними наблюдателями и не участвуют в конфликте, тоже пострадают от санкций, которые были введены против России», — подчеркнул Рамафоса во вторник, выступая на совместной пресс-конференции вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, который прибыл в ЮАР для переговоров.
Шольц посетил Южную Африку по приглашению президента Рамафосы, поясняется в статье. В ходе переговоров они обсудили широкий круг международных вопросов, включая обострение конфликта на Украине и необходимость более активного участия международного сообщества в налаживании диалога для мирного урегулирования.
«Мы также обсудили необходимость того, чтобы международное сообщество поощряло диалог и переговоры о прекращении огня, мирных переговорах и урегулировании», — заявил Рамафоса. Он также выразил мнение, что это единственный способ добиться выхода из сложившегося кризиса.
Европейский союз продолжает ужесточать санкции против России в ответ на проведение спецоперации на Украине. В то же время Южная Африка воздержалась во время голосования по резолюции с требованием приостановить членство России в Совете по правам человека при Генеральной Ассамблее ООН, напоминает WION.
Европейский союз занимается разработкой соглашения об увеличении поставок сжиженного природного газа из Израиля через Египет. Об этом сообщает агентство Bloomberg, получившее доступ к соответствующим документам.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) нанесла развитию лыжного спорта большой ущерб, не переизбрав в совет главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.
В Госдепартаменте США будет создана специальная отдельная структура под названием China House, она займётся координированием и реализацией политики в отношении Китая, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
В распоряжении RT оказались перехваченные записи телефонных переговоров военнослужащих вооружённых сил Украины. Судя по записям, украинские военные ругают своё командование и находятся в упадническом настроении.
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала сообщил, что оставшиеся на заводе «Азовсталь» украинские военнослужащие не оказывают сопротивления силам Донецкой Народной Республики.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление советника главы Минэнерго Украины Елены Зеркаль о том, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде нитки нефтепровода «Дружба» на фоне нежелания Венгрии отказываться от газа из России.
Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинский кризис и намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прокомментировал в беседе с RT заявление советника главы Минэнерго Украины Елены Зеркаль о том, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде нитки нефтепровода «Дружба» на фоне нежелания Венгрии отказываться от газа из России.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что непереизбрание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) вызывает исключительно негативные эмоции.
Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский отреагировал на новость, что главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic прокомментировал информацию о том, что экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен возглавит рабочую группу по подготовке гарантий безопасности Украине в контексте мирного урегулирования.
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на новость о том, что главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главного тренера сборной России Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).