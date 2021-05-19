Президент ЮАР: обращение Израиля с палестинцами приносит горькие воспоминания об апартеиде

Ущемление прав палестинцев израильскими властями вызывает в памяти болезненные воспоминания об апартеиде, который когда-то пережила Южная Африка, заявил в интервью France 24 президент ЮАР Сирил Рамафоса. По словам политика, как и в случае с ЮАР, которая смогла победить апартеид через диалог, единственный способ урегулировать нынешнее обострение арабо-израильского конфликта — это сесть за стол переговоров.

Здравствуйте! Приветствуем вас на канале France 24! У нас — интервью с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Господин президент, большое спасибо, что вы сегодня с нами.

СИРИЛ РАМАФОСА, президент ЮАР: Всегда пожалуйста.

Сюда в Париж вы прибыли для того, чтобы принять участие в саммите, посвящённом финансовой помощи странам Африки, однако, прежде чем мы обсудим эту тему, я хотел бы обсудить с вами проблему, о которой сейчас, к сожалению, пишут почти все новостные СМИ — ситуацию в секторе Газа и Израиле. Я знаю, что вы за этими событиями внимательно следите, и, похоже, международное сообщество ничего с этим поделать сейчас не может.

СИРИЛ РАМАФОСА: Ситуация в Газе очень тревожная, и в Южной Африке она вызывает большое беспокойство, ведь те кадры, на которых мы видим, как людей лишают свободы перемещения, уничтожают их дома, как их выгоняют из жилищ, а затем сбрасывают на эти жилища бомбы, как израильские солдаты грубо обращаются с людьми, воскрешают в памяти ужасные воспоминания о нашей собственной истории — об апартеиде, о времени, когда людей силой выгоняли из домов, где жили многие поколения их предков, и когда их жилища уничтожали.

Поэтому всё, что сейчас происходит, с нашей точки зрения, выглядит очень похоже на наши собственные страдания и апартеид, и когда мы видим такие кадры, мы не можем не занять сторону палестинцев. Мы оказываем поддержку палестинцам из принципа — палестинцы хотят права на самоопределение, они хотят получить собственное государство и иметь возможность самостоятельно управлять своими делами и не иметь ограничений в плане передвижения.

Итак, насилие, которое началось в Газе, вызывает большое беспокойство, и мы считаем, что единственный способ добиться урегулирования — это сесть за стол переговоров, причём сделать это должны обе стороны. Мы вот уже некоторое время призываем к переговорному урегулированию. И эта проблема может показаться непреодолимой, может возникнуть мысль, что решения у неё нет — но ведь мы, Южная Африка, тоже когда-то были в таком положении: весь мир думал, что проблему апартеида решить нельзя. Но мы решение найти всё-таки смогли, ведь у нас был лидер, Нельсон Мандела, который смог усадить обе стороны за стол переговоров.

Но там ведь своего Нельсона Манделы нет…

СИРИЛ РАМАФОСА: Даже если и нет, нужно, чтобы лидеры с обеих сторон говорили друг с другом.

Израиль — государство апартеида?

СИРИЛ РАМАФОСА: Учитывая, какую политику израильтяне проводят, как они не дают палестинцам осуществлять свои права, как они бомбят этот район, как они запугивают людей, Израиль действительно можно охарактеризовать как государство апартеидного типа. Лично у меня для того, чтобы описать то, как израильтяне поступают с палестинцами, других сравнений не найдётся.

Но как же быть с тем, что ХАМАС наносит ракетные удары по мирным жителям Израиля?

СИРИЛ РАМАФОСА: Можно сказать, что ситуация превратилась в пороховую бочку — дошло до того, что люди, которые живут под гнётом, чьи права нарушаются, решают, что у них есть право на самозащиту, а если они защищаются, это значит, что им нужно и совершать наступательные действия. Именно поэтому мы и говорим, что обе стороны должны сесть за стол переговоров, и других путей к решению проблемы нет.

Когда мы боролись против апартеида, с нами происходило то же самое. Когда Африканский национальный конгресс в борьбе против апартеида взялся за оружие, мы говорили, что это оправданно, поскольку борьба шла против власти, которая применяла против людей, боровшихся за свои права, и законные методы, и самый настоящий террор. Так что единственное решение для кризиса в регионе — это начать переговоры с обеих сторон, и ЮАР как страна, которая пережила такую ситуацию, должна сыграть свою роль и помочь сторонам встретиться.

Дата выхода в эфир 19 марта 2021 года.