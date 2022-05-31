DWN: в объяснении роста цен на энергоресурсы Украина — «второстепенный фактор»

Боевые действия на Украине не оказывают такого сильного эффекта на рост цен на энергоресурсы, как многие полагают, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Ведь обострение российско-украинского конфликта не так уж и сильно повлияло на поставки газа, нефти и сельскохозяйственной продукции. К тому же тренд к повышению стоимости сырья наблюдался ещё в начале года, отмечает автор статьи и предлагает другое объяснение происходящего.

Цены на энергоресурсы достигли астрономических высот, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Инфляция в Европе и США поднялась до 7%, чего не происходило многие десятилетия. Покупательная способность граждан ЕС упала до уровня 1970-х годов, когда произошёл нефтяной кризис. А по многим промышленным странам бродит «призрак стагфляции», описывает нынешнюю ситуацию в мире автор статьи.

И можно было бы предположить, что главная причина всего происходящего — это боевые действия на Украине, продолжает немецкое издание. Ведь Россия — самый крупный в мире экспортёр нефти и нефтепродуктов, а вместе с Украиной она обеспечивает треть мирового экспорта пшеницы и ячменя. Но есть две веские причины для того, чтобы усомниться в таком объяснении. Во-первых, боевые действия не привели — по крайней мере, пока что — к серьёзным срывам в поставках чёрного золота, голубого топлива и другого важного сырья, отмечает автор. Конечно, одного только ожидания рынков, что может возникнуть дефицит, достаточно, чтобы спровоцировать рост цен, но оснований для таких опасений практически нет.

Да, поставки пшеницы с Украины остановились, и под угрозой находится урожай в этом году, так как у местных фермеров нет возможности возделывать поля. Но Украина обеспечивает только 3% мировых поставок этого злака. Россия — 11%, однако там производство и экспорт продолжаются. Кремль, конечно, пригрозил, что остановит поставки газа в недружественные государства, если те откажутся платить за него в рублях, но признаков того, что с рынка исчезнет российская нефть и другие ресурсы, нет. Так что боевые действия на Украине не должны повлиять на предложение большинства видов сырья. Во-вторых, рост цены на газ и нефть наблюдался ещё до обострения российско-украинского конфликта, отмечает автор. Когда Кремль ввёл свои войска в соседнее государство, стоимость чёрного золота действительно подскочила, но всего лишь на 20%.

«Так что же привело к высоким ценам на энергоресурсы и сырьё, если не боевые действия на Украине?» — задаётся вопросом издание. Одним из факторов, повлиявших на подорожание, мог стать — как называют его экономисты — «циклический спад в промышленном свиноводстве». Этот феномен наблюдался в своё время в Дании. Когда цены на свинину были высокие, фермеры выращивали больше животных, что приводило к перенасыщению рынка. В результате этого в следующем году цены снижались, из-за чего фермеры начинали снова выращивать меньше животных и продавать их за большую стоимость.

К тому же когда цены на сырьё высокие, это служит большим стимулом для инвестиций в разведку и освоение новых нефтяных месторождений. Когда же стоимость чёрного золота низкая — как это было в последние годы, — то и рентабельность таких денежных вложений падает, из-за чего потом происходит снижение объёмов производства и повышение цен. И действительно, Международное энергетическое агентство нашло убедительные доказательство тому, что недофинансированность в области разведки месторождений привела к сокращению объёмов добычи, подчёркивает автор. Из-за снижения спроса во время пандемии коронавируса этого никто не заметил, продолжает автор. Но когда экономическая ситуация в Европе, Азии и США начала быстро восстанавливаться, резервных запасов не хватило, чтобы покрыть растущие энергетические нужды этих стран. Это и привело к росту стоимости энергоресурсов в 2021 году.

Ещё один фактор — это рост инвестиций в реализацию принципов охраны окружающей среды, социальной направленности и рационального управления на западных предприятиях. Эти новые критерии сподвигли инвесторов к отказу от денежных вложений в разработку ископаемых ресурсов. На Западе надеются, что это станет стимулом для развития зелёной и углеродно-нейтральной экономики. Впрочем, этот феномен распространяется только на западные предприятия, так как они подчинены новым директивам. На Ближнем Востоке и в Китае инвестиции не прекращались.

В сложившихся обстоятельствах важно понять реальную причину роста цен на энергоресурсы, чтобы принять правильное политическое решение. Если происходящее связано с боевыми действиями на Украине, то нужно устанавливать ценовые ограничения и оказывать финансовую помощь потребителям, а также предприятиям. Если же увеличение стоимости сырья — это результат следования новым западным критериями, то это вполне закономерный результат и он не подразумевает никакой компенсации.

Конечно, не стоит полагать, что эти объяснения взаимоисключают друг друга. Все три фактора — «циклический спад в промышленном свиноводстве», новые стандарты и боевые действия — могут отражаться на росте цен. Но тренд к повышению стоимости сырья, зафиксированный до обострения российско-украинского конфликта, свидетельствует о том, что Украина — это второстепенный фактор, заключает издание.