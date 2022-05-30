Die Welt: каждый третий немец боится, что не сможет заработать на жизнь

У немцев растёт страх перед финансовыми проблемами, сообщает Die Welt со ссылкой на результаты репрезентативного опроса. Из-за инфляции, а также роста цен на энергию и продукты питания каждый третий гражданин Германии боится, что больше не сможет заработать себе на жизнь, а каждый седьмой — что ему придётся брать кредит или в долг. К тому же боевые действия на Украине в целом негативно повлияли на настроения в стране. Почти две третьих немцев смотрят в будущее «скорее с беспокойством» или даже «очень большим страхом».

Инфляция, а также рост цен на энергию и продукты питания вызывают у немцев сильное беспокойство, сообщает Die Welt. Больше трети граждан Германии (38%) опасаются, что больше не смогут заработать себе на жизнь. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведённого по заказу бюро кредитных историй Schufa. В нём приняло участие 1000 человек.

К тому же каждый седьмой немец считает, что «с очень большой вероятностью» ему придётся брать кредит, чтобы поддерживать свой уровень жизни. Многие респонденты рассказали о том, что уже сейчас берут деньги в долг у родственников, друзей и знакомых. Из-за нынешней ситуации почти четверть опрошенных ушли в минус по деньгам на счетах. Это самое высокое значение с сентября 2020 года, отмечает издание. К тому же последствия боевых действий на Украине в целом негативно повлияли на настроения немцев. Почти две трети граждан Германии (62%) смотрят в будущее «скорее с беспокойством» или даже «очень большим страхом».

Наряду с тревогой растут и ожидания от правительства, продолжает Die Welt. Подавляющее большинство опрошенных (79%) требуют, чтобы в случае экономического кризиса государство оказало потребителям поддержку. При этом почти треть предпочли бы в данном случае прямую финансовую помощь, как, например, деньги на оплату электроэнергии. И только 15% считают, что Берлин должен сначала помочь пострадавшим предприятиям.

Потерять работу боятся очень немногие. Девять из десяти опрошенных убеждены, что их никто не уволит. Ситуация на рынке труда сейчас хорошая, у компаний много заказов, а из-за демографической ситуации в определённых сферах наблюдается дефицит специалистов, отмечают эксперты. Однако эмбарго на российский газ может стать угрозой для рынка труда, предостерегают они, и призывают Берлин к принятию своевременных мер для защиты рабочих мест.

Опасения граждан разделяют и сами власти. В Федеральном министерстве по защите прав потребителей боятся роста риска неплатёжеспособности, особенно в домохозяйствах с низким достатком. К тому же ситуацию усугубляют пандемия коронавируса и инфляция. В министерстве планируют выделять €1 млн в год на консультативную помощь для лиц, имеющих долговые обязательства. Оно также выступает за усиление защиты граждан от высоких процентных ставок и вводящей в заблуждение рекламы на уровне всего ЕС.