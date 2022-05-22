Independent: британское казначейство потратит ещё полмиллиона фунтов на пиар-нужды — а граждане страны продолжают беднеть

Казначейство Соединённого Королевства заключило очередной контракт со службами исследования общественного мнения на сумму £500 тыс., пишет The Independent. По информации газеты, такое решение вызвало гневную реакцию со стороны лейбористов, которые напомнили, что чиновники постоянно говорят о необходимости экономить и об отсутствии денег — но при этом почему-то не стесняются тратиться, что по сути является пиар-услугами.

Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак потратит дополнительно £500 тыс. из средств налогоплательщиков на проведение соцопросов и организацию фокус-групп, сообщает The Independent со ссылкой на обнародованные коммерческие соглашения, заключённые казначейством. Как подчёркивается в материале издания, такие вести отдельные наблюдатели интерпретировали как попытку канцлера улучшить имидж.

По информации The Independent, исследователи, нанятые британским казначейством, будут вплоть до февраля 2023 года проводить по одному онлайн-опросу и организовывать по две фокус-группы еженедельно. Представители Лейбористской партии Великобритании заявили, что с учётом новых контрактов расходы на эти цели за период с февраля 2021-го по февраль 2023-го составят более £1,35 млн.

По мнению зампредседателя партии Анджелы Рейнер, если раньше Сунак мониторил общественное мнение по поводу пандемии, теперь он, по всей видимости, решил сделать траты на социальные исследования регулярными. При этом, подчеркнула Рейнер, перед тем, как заключить новые контракты с социологическими службами, канцлер «заявил народу Великобритании, что денег на смягчение последствий кризиса стоимости жизни у него нет, а принимать меры для снижения тарифов на электроэнергию для граждан будет «глупо».

«Судя по всему, правительство может себе позволить потратить полмиллиона на специалистов по раскрутке — но (младший министр по возможностям брексита и эффективности правительства. — ИноТВ) Джейкоб Рис-Могг тем временем грозится во имя экономии сократить тысячи госслужащих, — цитирует The Independent зампреда лейбористов. — В начале пандемии казначейство объясняло траты на фокус-группы и соцопросы тем, что это экстренная мера, предназначенная для определения последствий различных политических решений для общества. Теперь же это не более чем проявление тщеславия со стороны канцлера, который отчаянно желает улучшить свой имидж — за счёт налогоплательщика».

Как напоминает The Independent, первый контракт о проведении исследований общественного мнения на сумму £81,6 тыс. казначейство заключило после начала пандемии с пиар-компанией под названием Hanbury Strategy — и это сразу вызвало скандал: выяснилось, что фирма тесно связана с консерваторами, а её основателем является член команды экс-премьера Дэвида Кэмерона. Тем не менее в августе и декабре 2020-го Hanbury заключила с казначейством ещё два контракта на суммы £205,7 тыс. и £552,9 тыс. на те же услуги.

Между тем, как указывают лейбористы, в новом соглашении об «организации фокус-групп и онлайн-опросов для анализа общественного мнения» на £500 тыс., подписанном с компанией Deltapoll, пандемия никак не упоминается, пишет The Independent. Официальный представитель казначейства заявил прессе, что ведомство регулярно проводит опросы для того, чтобы иметь как можно более полное представление о том, как граждане воспринимают его решения и какими последствиями те для них оборачиваются, а все соответствующие соглашения заключаются по итогам тендеров.

По данным The Independent, господин Сунак некоторое время назад вступил в конфликт с премьер-министром Борисом Джонсоном по вопросу введения налога на сверхдоходы для энергетических компаний — по некоторым данным, канцлер выступает за такой шаг, несмотря на то, что он идёт вразрез с политикой правительства. Последние несколько месяцев выдались для Сунака крайне непростыми: по нему ударили как меры, принятые по борьбе с «кризисом стоимости жизни», так и откровения прессы о том, что его жена не имеет британского гражданства. В результате чиновник, которого некогда называли главным кандидатом в «преемники» Джонсона, стал резко терять рейтинг среди рядовых членов Консервативной партии — что, впрочем, повысило шансы самого премьера пережить «партигейт».