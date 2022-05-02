WION: «порногейт» добавил неприятностей Борису Джонсону и его партии

«Порногейт» — новый скандал с участием члена правящей Консервативной партии — добавил неприятностей Джонсону и его правительству, передаёт WION. Ситуацию, как отмечает канал, усугубляет то, что этот скандал разразился незадолго до выборов в местные органы власти Великобритании.
К другим новостям. У правительства Бориса Джонсона в Великобритании всё больше проблем, поскольку оппозиционная Лейбористская партия загнала в угол парламентариев от правящей Консервативной партии из-за скандала «порногейт».
Отставка депутата от избирательного округа Тивертон и Хонитон Нила Пэриша после приостановки (его членства в Консервативной партии. — ИноТВ) стала мощным ударом по парламентариям-консерваторам. Это добавило неприятностей Джонсону, который и так пытается справиться со скандалом «партигейт».
Лидер британской оппозиции Кир Стармер заявил, что избиратели стали свидетелями предсмертных стонов побитого правительства. В своём последнем выступлении в преддверии намеченных на четверг выборов глава Лейбористской партии, пытаясь повысить шансы в противостоянии с действующим правительством, резко раскритиковал депутатов-консерваторов за недавние скандалы.
КИР СТАРМЕР, лидер Лейбористской партии: Это культурный вопрос, которым следует вплотную заняться. Культурные изменения должны быть проведены и оформлены с самой верхушки. Нил Пэриш сделал свой выбор, решив смотреть порно в парламенте. Парламентарии-консерваторы сделали свой выбор, решив выступить с пренебрежительными комментариями в адрес Анджелы Рэйнер. Они должны взять на себя ответственность.
Выборы местных властей пройдут в Уэльсе, Шотландии и главным образом в городах и городских агломерациях Англии. Политики поборются за почти семь тысяч мест. Неблагоприятные результаты на муниципальных выборах добавят проблем премьер-министру, у которого их и так в избытке, и усилят на него давление, направленное на его уход с занимаемого поста.
Целый список скандалов, в том числе недавний «порногейт», сильно ударил по правительству Джонсона. И ближайшие выборы станут серьёзным показателем его популярности среди населения.
Опрос, проведённый исследовательской группой Savanta, показал резкое падение персональных рейтингов Бориса Джонсона. В связи со скандалом «партигейт» многие избиратели, которые голосовали за Джонсона, заявили, что не будут более этого делать.
ЭЛЕЙН ЭДЖЛИ, волонтёр Guild Hall: Я воспринимаю его как школьного проказника со взъерошенными волосами, закинутым на плечо галстуком и незаправленной рубашкой. Он почти как мальчишка, который думает: а может, мне это сойдёт с рук?
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