Times: доклад о вечеринках на Даунинг-стрит столь «обличителен», что Джонсону придётся уйти в отставку

Высокопоставленный британский чиновник, знакомый с содержанием доклада о вечеринках на Даунинг-стрит, заявил, что его «может быть достаточно, чтобы покончить» с пребыванием Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании, пишет The Times. Как стало известно изданию, в докладе содержится критика не только фактов нарушения карантина, но и культуры, сложившейся в офисе Джонсона.

Доклад сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей о вечеринках на Даунинг-стрит будет настолько разгромным, что у Бориса Джонсона может не остаться иного выбора, кроме как уйти в отставку с поста премьер-министра, сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника.

Как стало известно изданию, в докладе содержится критика в адрес Джонсона не только за посещение мероприятий во время карантина, введённого для сдерживания распространения коронавируса, но и за культуру, сложившуюся на Даунинг-стрит под его руководством.

Хотя публикация доклада была отложена в связи с вмешательством Скотленд-Ярда, который попросил удалить из него ссылки на ряд дел, находящихся на стадии расследования, ознакомившийся с его содержанием чиновник сообщил The Times, что выводы доклада «убийственны» для Джонсона.

«Доклад Сью обличителен. Он невероятно осложнит жизнь премьер-министру. На неё оказывается огромное давление — её доклада может быть достаточно, чтобы покончить с ним. Ни один чиновник ещё не оказывался в подобном положении», — заявил источник издания.

Лондонская полиция расследует 12 мероприятий, проведённых на Даунинг-стрит и в других правительственных зданиях во время карантина. Джонсон присутствовал как минимум на шести из них. За присутствие на одном из этих мероприятий, на праздновании своего 56-го дня рождения в зале заседаний кабинета министров, Джонсона уже оштрафовали.

Полиция также начала выписывать штрафы за второе мероприятие с участием Джонсона — вечеринку с алкоголем в саду на Даунинг-стрит в мае 2020 года, которая была организована бывшим главным секретарём премьера. По данным издания, помимо Джонсона, на ней присутствовали его жена Кэрри Саймондс и более чем 50 сотрудников его канцелярии. Премьер-министр заявил, что счёл это рабочим мероприятием, к тому же присутствовал он на нём совсем недолго. На Даунинг-стрит сообщили, что штраф Джонсон пока не получал.

Как пишет The Times, сам глава британского правительства настаивает на том, что не собирается покидать свой пост, так как этот вопрос не имеет значения для избирателей. Впрочем, ряд парламентариев от Консервативной партии считают, что уже в мае может состояться голосование по вотуму доверия Джонсону в случае, если партия получит плохие результаты на региональных выборах 5 мая, а премьер — новые штрафы от полиции.