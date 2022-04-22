Independent: украинские военные впервые проходят подготовку в Великобритании

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18:04 Съёмочная группа RT попала под обстрел в ЛНР Съёмочная группа военкора RT Саргона Хадаи попала под обстрел на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике. В результате произошедшего никто не пострадал.

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17:49 CNBC: на Соломоновы острова прибыла делегация США из-за их соглашений с Китаем На Соломоновы острова прибыла делегация США, которую возглавил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена — Курт Кемпбелл. Визит американских официальных лиц связан с недавним подписанием соглашения между Соломоновыми островами и Китаем в сфере безопасности.

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