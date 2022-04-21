Times: бывший лидер британских лейбористов выступил за окончательный роспуск НАТО и всех военных альянсов

Как пишет The Times, экс-лидер Лейбористской партии Британии Джереми Корбин выступил за окончательный роспуск НАТО. В частности, Корбин заявил о своём желании «увидеть мир, в котором мы начнём окончательно распускать все военные союзы», уточняется в статье.

Бывший лидер британских лейбористов Джереми Корбин призвал к окончательному роспуску НАТО, пишет The Times.



Корбин в интервью Times Radio заявил, что хочет, чтобы «все военные союзы» прекратили своё существование. При этом он раскритиковал британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена за то, что те делают недостаточно для поощрения «диалога и мира».



На вопрос, верит ли он по-прежнему в то, что НАТО следует распустить, бывший лидер Лейбористской партии сказал: «Я хотел бы увидеть мир, в котором мы начнём окончательно распускать все военные союзы. Вопрос должен заключаться в том, как лучше всего обеспечить мир в будущем? За счёт большего числа альянсов? За счёт большего военного наращивания? Или же за счёт прекращения вооружённого конфликта на Украине и других конфликтов, которые также убивают очень большое количество людей? И задайте себе вопрос: приносят ли военные союзы мир? Или же они на самом деле поощряют друг друга и создают большую опасность?».



Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что он хочет расформировать НАТО сейчас, Корбин заявил: «Послушайте, сейчас НАТО распущен не будет. По-моему, произойдёт своего рода гораздо более глубокая дискуссия по вопросам безопасности, поскольку НАТО до прошлого года действительно обсуждало вопросы безопасности с Россией. А всего три года назад они даже проводили совместные учения. Я считаю, что военные союзы, как правило, создают зеркальные отражения друг друга».



Корбина, который в последние десятилетия был ярым противником военных интервенций Запада, также спросили: если бы он был премьер-министром, стал бы он поставлять Украине вооружения, как делает нынешнее руководство Великобритании.

Бывший лидер лейбористов на это ответил: «Я бы поддержал право Украины на самооборону».



При этом он добавил, что потребовал бы также «некоего диалога и мира». Между тем Корбин подчеркнул, что осуждает Владимира Путина и «то, что сделала Россия».