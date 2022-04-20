Британский министр: захваченные в плен британцы «не должны были находиться» на Украине

Министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис фактически отверг участие правительства в возможном обмене попавших на Украине в плен британских солдат, заявив, что в Лондоне «не собираются рассматривать вопрос о том, как могут помочь России». Как отмечает The Independent, Льюис призвал британцев не ездить на Украину, так как они будут находиться там незаконно.

Министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис заявил, что взятые в плен в Мариуполе британские солдаты Шон Пиннер и Эйден Эслин «не должны были там находиться», так как это незаконно, сообщает The Independent.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли правительство участвовать в возможном обмене британских солдат на украинского политика Виктора Медведчука, Льюис отметил, что в настоящий момент Лондон работает над санкциями в отношении приближённых к президенту Владимиру Путину олигархов и политиков и «не собирается рассматривать вопрос о том, как может помочь России».

«Они не должны были там находиться, это незаконное действие — находиться там. Очевидно, что любой человек будет сочувствовать тому, кого взяли в заложники, но мы должны быть уверены, что следуем надлежащим процедурам», — заявил министр, добавив, что не хочет комментировать конкретную ситуацию.

Льюис указал на ответственность правительства за британских граждан, однако, по его словам, Лондону необходимо «найти правильный баланс на Украине». «И поэтому я говорю всем: не путешествуйте нелегально на Украину. Так делать нельзя», — добавил политик.

Как напоминает издание, оба британца, воевавшие на территории Украины и попавшие в плен Вооружённых сил России, обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука, чей «близкий друг» Путин является крёстным отцом его младшей дочери Дарьи.

По данным The Independent, 48-летний Пиннер и 28-летний Эслин жили на Украине до начала российской спецоперации и служили морскими пехотинцами в украинских вооружённых силах.

По данным британского Министерства иностранных дел, Пиннер не был ни добровольцем, ни наёмником. По словам членов его семьи в Великобритании, Пиннер был официальным военнослужащим украинской армии, переехавшим в страну четыре года назад.

По словам его сестры Кассандры Пиннер, семья британца обсуждает возможность обмена пленными. «Обмен пленными — это шаг, который рассматривается, не обязательно с Виктором Медведчуком, но это то, что обсуждается», — рассказала Пиннер британским журналистам.