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Британский министр: захваченные в плен британцы «не должны были находиться» на Украине

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Министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис фактически отверг участие правительства в возможном обмене попавших на Украине в плен британских солдат, заявив, что в Лондоне «не собираются рассматривать вопрос о том, как могут помочь России». Как отмечает The Independent, Льюис призвал британцев не ездить на Украину, так как они будут находиться там незаконно.
Британский министр: захваченные в плен британцы «не должны были находиться» на Украине
АР

Министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис заявил, что взятые в плен в Мариуполе британские солдаты Шон Пиннер и Эйден Эслин «не должны были там находиться», так как это незаконно, сообщает The Independent. 

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли правительство участвовать в возможном обмене британских солдат на украинского политика Виктора Медведчука, Льюис отметил, что в настоящий момент Лондон работает над санкциями в отношении приближённых к президенту Владимиру Путину олигархов и политиков и «не собирается рассматривать вопрос о том, как может помочь России».
 
«Они не должны были там находиться, это незаконное действие — находиться там. Очевидно, что любой человек будет сочувствовать тому, кого взяли в заложники, но мы должны быть уверены, что следуем надлежащим процедурам», — заявил министр, добавив, что не хочет комментировать конкретную ситуацию.
 
Льюис указал на ответственность правительства за британских граждан, однако, по его словам, Лондону необходимо «найти правильный баланс на Украине». «И поэтому я говорю всем: не путешествуйте нелегально на Украину. Так делать нельзя», — добавил политик.
 
Как напоминает издание, оба британца, воевавшие на территории Украины и попавшие в плен Вооружённых сил России, обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука, чей «близкий друг» Путин является крёстным отцом его младшей дочери Дарьи.
 
По данным The Independent, 48-летний Пиннер и 28-летний Эслин жили на Украине до начала российской спецоперации и служили морскими пехотинцами в украинских вооружённых силах.
 
По данным британского Министерства иностранных дел, Пиннер не был ни добровольцем, ни наёмником. По словам членов его семьи в Великобритании, Пиннер был официальным военнослужащим украинской армии, переехавшим в страну четыре года назад.
 

По словам его сестры Кассандры Пиннер, семья британца обсуждает возможность обмена пленными. «Обмен пленными — это шаг, который рассматривается, не обязательно с Виктором Медведчуком, но это то, что обсуждается», — рассказала Пиннер британским журналистам.

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источник
Independent Великобритания Европа
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