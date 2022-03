«Методичная жестокость» и удар по украинской репутации — западные СМИ отреагировали на видео с пытками российских военнопленных

Многие западные СМИ не обошли вниманием недавние видео с издевательствами украинских военных над пленными российскими солдатами. Хотя большинство постаралось преподнести новость нейтрально, некоторые издания обратили внимание на «методичную жестокость» запечатлённых на камеру действий, которые могли бы считаться нарушением Женевских конвенций. Ряд ресурсов сочли, что это может ударить по репутации Украины, которая всячески демонстрирует, что борется за европейские ценности.

В минувшие выходные в интернете распространились видео, на которых украинские военные пытают пленных российских солдат — издеваются, избивают, простреливают ноги и оставляют истекать кровью. В России пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле, безусловно, видели эти «чудовищные кадры» и Следственный комитет уже занялся проверкой. По словам Пескова, эти действия, «безусловно, нуждаются в правовой оценке, те, кто принимал участие в этих пытках, подлежат преследованию».

На Украине, хотя главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал видео «постановкой», советник главы офиса президента Алексей Арестович отметил: «Это абсолютно неприемлемое поведение, это военное преступление». Украинская сторона тоже начала расследование произошедшего.

На столь жестокое обращение с военнопленными обратили внимание даже западные СМИ, многие из которых активно поддерживают Украину.

Так, немецкое издание Bild сообщило, что оно «тщательно проверило» один из видеороликов и показало его двум русско- или украиноязычным экспертам, которые подтвердили: «предполагаемые украинские преступники на видео говорят по-русски, но отчасти с различимым украинским диалектом». Анализ Bild показывает, что на видео можно увидеть как военных регулярной украинской армии, так и боевиков со знаками батальона «Азов». Также изданию удалось подтвердить установленное независимыми аналитиками место и время событий — суббота 26 марта или воскресенье 27 марта в небольшом селе Малая Рогань, примерно в 3 км от Харькова. Автор материала журналист Юлиан Рёпке в Twitter признал, что это настоящее «военное преступление», а не постановка и дезинформация.

Об издевательствах над российскими солдатами рассказал испанский канал Telecinco, чем вызвал удивление у местного аналитика Пако Арнау. В своём Twitter обозреватель так прокомментировал выпуск: «Впервые в испанском выпуске новостей — Telecinco — показывают новость без манипуляций относительно фашистского варварства киевского режима, которое квалифицируется как гнусное преступление. В одном интервью я сказал: союзники по НАТО настолько нацисты, что у них в конечном итоге сломается медийный нарратив».

Британская газета The Times в своей статье подробно описала некоторые ролики и пришла к выводу, что они могут «навредить Украине, которая делает всё возможное, чтобы продемонстрировать, что она борется за свободу и европейские ценности».

О «промахах» для украинского пиара в связи с появлением видео с пытками также написал и французский портал RFI: «Видео, в котором якобы украинские солдаты пытают пленных, открытое письмо журналистов, осуждающих отсутствие свободы прессы, распространение личной информации о 620 людях, обвиняемых в работе на ФСБ... Украинские власти, которые известны своими пиар-усилиями, направленными на Запад, столкнулись с рядом «промахов». Ресурс подчеркнул, что пока подлинность видео не установлена, но «с точки зрения пропаганды эти кадры достаточно сильны, чтобы окружение Владимира Зеленского отреагировало и напомнило украинским войскам, что пытки военнопленных — это военное преступление».

Немецкое издание Krass & Konkret призвало задуматься: в освещении украинского конфликта большинство западных СМИ изображают российские войска в негативном ключе, а украинские силы — как «героических воинов», которые «достойно восхищения» сражаются за свободу и демократию, «очевидно, строго соблюдая военное право».«На видео украинские военные засняли, как они стреляют российским пленным в ноги, а затем издеваются над ними — захваченные российские пленные здесь же. Это, как говорят, произошло под Харьковом. О том, что это, скорее всего, не российский фейк — запись выглядит вовсе не постановочной, — стало известно от Алексея Арестовича, советника президента Украины, который сказал, что это будет расследовано, заявив при этом: «Мы не пытаем военнопленных». Всем военнослужащим будет сказано, что такое поведение «абсолютно неприемлемо». С другой стороны, Валерий Залужный, командующий вооружёнными силами Украины, попытался неправдоподобно заверить, что все военные регулярных сил, а также добровольческие подразделения будут строго соблюдать военные законы и это русские снимают такие видео, чтобы дискредитировать украинские вооружённые силы», — добавила газета.

Видео изучила и американская The Washington Post, которая отметила, что «вопиющая, методичная жестокость», запечатлённая в роликах, «выделяется даже среди целой череды ужасов» длящегося уже пять недель конфликта. Издание заметило, что хотя на униформе пытавших чётко не видно официальных знаков отличия, на многих — синие нарукавные повязки, которые носят некоторые украинские подразделения. На нескольких военнопленных можно заметить белые нарукавники, а в одном случае — красный, такие цвета используют российские и пророссийские силы. Также газета обращает внимание, что действия на видео могут быть сочтены «военным преступлением» по нормам Женевских конвенций, которые также запрещают выставлять пленных «на обозрение публики». Ранее правозащитные организации уже призывали Украину прекратить проводить пресс-конференции с пленными российскими солдатами и публиковать их фото в интернете, поскольку это нарушает международные нормы, напомнило издание.

Ведущий американского консервативного канала Daily Wire Мэтт Уолш указал на «нарушения прав человека, военные преступления, совершаемые украинцами под запись», и напомнил о «существовании на Украине настоящих нацистских вооружённых формирований, входящих в вооружённые силы» страны. «Предполагается, что мы должны верить, будто сторона, на которой воюют реальные нацисты, по-видимому, совершающие военные преступления на камеру, — это та сторона, которая выступает за демократию и свободу. И что мы должны быть готовы в случае чего вступить в мировую войну и положить за них миллионы американских жизней. Предполагается, что мы должны в это верить. Должен вам сказать, что лично я не верю. Не верил с самого начала», — возмутился журналист.

В своих сообщениях о видео с пытками многие западные СМИ старались воздерживаться от любых оценок, ограничиваясь нейтральными словами о «предполагаемом жестоком обращении с российскими военнопленными» и заявлениями со стороны России и Украины. Со схожими заголовками выступили американские The New York Post и The Hill, швейцарский Blick, британские The Guardian и Daily Mirror, которая хотя бы назвала кадры, запечатлённые на видео, «отвратительными» и «пугающими». Некоторые крупные СМИ даже не стали посвящать новости о чудовищных пытках отдельные статьи и просто вписали её в общую ленту событий на Украине. В таком формате о видео рассказали французское издание Le Parisien, американский канал CNN, заявивший, что не будет публиковать кадры из видео, и Fox News, газета The New York Times, которая при этом напомнила, что Украина уже сталкивалась с критикой за распространение видео с оказавшимися под её контролем российскими военнопленными.

Примечательно, что на момент публикации материала ИноТВ при поиске на сайтах ряда крупных западных изданий вообще не обнаружилось каких-либо упоминаний о страшном инфоповоде. Среди таких СМИ оказались The Washington Times в США, Daily Mail в Великобритании, Die Welt, Der Spiegel, Die Zeit и Suddeutsche Zeitung в Германии, Le Figaro, Le Monde и Libération во Франции, а также El País, El Periódico, La Vanguardia, La Sexta и RTVE.es в Испании.