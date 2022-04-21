Guardian: российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в Уимблдоне

Из-за событий на Украине организаторы теннисного турнира Уимблдон отстранили* от участия в соревновании российских и белорусских спортсменов, сообщает The Guardian. Они опасаются, что присутствие игроков из этих стран на чемпионате может укрепить режимы в Москве и Минске, подорвав международные усилия по их изоляции.

Российским и белорусским теннисистам запретили* участвовать в Уимблдоне в связи с событиями на Украине, сообщает The Guardian. В нехарактерно жёсткой для себя манере Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета заявил, что в сложившихся обстоятельствах будет «неприемлемо, если российский режим извлечёт хоть какую-то выгоду из участия в чемпионате российских и белорусских игроков».

В частности, запрет коснулся российского спортсмена, второй ракетки мира Даниила Медведева, а также белорусской теннисистки, бывшей ракетки №1 Виктории Азаренко. В британской Ассоциации лаун-тенниса считают, что «теннис должен присоединиться ко многим другим сферам спорта и общественной жизни с целью послать российскому и белорусскому государствам чёткий сигнал, что их действия на Украине подвергаются международному порицанию». В организации опасаются, что участие спортсменов из этих стран в соревнованиях может укрепить режимы в Москве и Минске «на фоне беспрецедентных международных усилий по их изоляции и санкционированию их действий».

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил о возможности допустить российских спортсменов до участия в соревнованиях при условии, что они осудят политику Кремля, но официальные представители Уимблдона сочли, что будет несправедливым заставлять игроков это делать, учитывая, что у многих из них семьи до сих пор проживают в России. Председатель Всеанглийского клуба Ян Хьюитт заявил: «Мы осознаём, что тем, кого это коснулось, придётся тяжело, и нам жаль, что они страдают из-за действий лидеров российского режима».

* Комментарий ИноТВ: Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: «Учитывая, что Россия — крепкая теннисная страна, наши теннисисты на верхних строчках мирового рейтинга, то от их отстранения пострадают сами соревнования. И в очередной раз делать спортсменов заложниками каких-то политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий по отношению к нашей стране — это недопустимо».