Guardian: «даже метла была бы лучше, чем он» — всё больше консерваторов хотят избавиться от Джонсона

Руководство Консервативной партии укрепляется во мнении, что Борис Джонсон должен уйти со своего поста как можно скорее. Оно настолько опасается возможного поражения на грядущих выборах из-за скандалов, окружающих премьера, что не хочет ждать, пока он определится со своим преемником, сообщает The Guardian.

Среди лидеров Консервативной партии растёт число тех, кто выступает за скорейшую отставку Бориса Джонсона. При этом они не хотят ждать, пока британский премьер определится со своим преемником, сообщает The Guardian.

Высокопоставленные тори опасаются, что скандал с вечеринками, которые продолжают преследовать главу правительства, могут привести к поражению партии на грядущих выборах. Они призывают сомневающихся коллег не переживать относительно украинского конфликта или потенциальных кандидатов на роль премьера, а «нанести удар, пока не стало слишком поздно».

«Времена изменились», — заявил изданию один бывший министр. По его словам, консерваторы чувствуют, что они не смогут защититься от растущего скандала. «Если мы не будем действовать до партийной конференции в октябре, станет слишком поздно», — добавил политик.

Другой бывший член кабмина предположил, что сомнения по поводу преемника сегодня являются неуместными, поскольку ситуация требует принятия безотлагательных мер. «Метла была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас (на посту премьера. — ИноТВ)», — сказал он.

Видный представитель тори Марк Харпер в интервью The Guardian признался, что понимает желание некоторых коллег отложить вопрос об отставке Джонсона до окончания полицейского расследования. Но в то же время он призвал их не сомневаться в том, что премьеру найдётся отличная замена, пусть даже сейчас неясно, кто именно может возглавить правительство.

«Я увидел достаточно, чтобы прийти к выводу, что премьер-министру нужно уйти, — сказал Харпер, выразив надежду, что к такому же выводу придёт большинство его однопартийцев. — Мои коллеги могут быть уверены: у нас есть очень талантливые люди и очень надёжный процесс выбора нового лидера, который гарантирует, что мы получим способного, заслуживающего доверия преемника, который сможет выдвинуть привлекательное предложение и обеспечить нашу победу на следующих выборах».

«Многие коллеги, у которых проходят местные выборы, слышат от избирателей: «Мне нравится ваша работа в качестве нашего нового депутата, но мы не можем голосовать за вас, пока этот законченный идиот находится у власти». На этой неделе я разговаривал с несколькими депутатами, которые получили места лейбористов. Все они заявляли, что ситуация ужасная. Они начинают говорить: вопрос не в том, произойдёт ли она (отставка. — ИноТВ), а в том, когда она произойдёт — и неважно кто (станет премьером. — ИноТВ), лишь бы не он (Джонсон. — ИноТВ)», — рассказал изданию ещё один высокопоставленный тори.

Отношение к Джонсону резко изменилось после того, как он был вынужден извиниться перед палатой общин за то, чем ему пришлось заплатить штраф за празднование дня рождения в разгар пандемии. Ситуацию усугубило то, что премьер поддержал соратников, которые попытались заблокировать расследование, призванное доказать, что ранее он намеренно вводил в заблуждение парламент, когда утверждал, что не посещал запрещённые вечеринки, напоминает The Guardian.

Многие депутаты-тори ждут результатов майских региональных выборов, прежде чем решить, следует ли направить официальное письмо о недоверии Джонсону председателю комитета 1922 года Грэму Брэди. Если он получит не менее 54 таких посланий, то должен будет вынести вопрос на голосование, и, если действующий премьер не получит достаточную поддержку, то ему придётся уйти в отставку, поясняет издание.

До недавнего времени канцлер казначейства Риши Сунак считался самым вероятным преемником Джонсона. Но проблемы, связанные с налоговыми махинациями его жены, а также угроза штрафа за нарушение карантина, подрывают его шансы на успех, заключает The Guardian.