Independent: Россия запретила въезд Борису Джонсону и британским министрам

Россия в ответ на санкции Великобритании ввела персональные санкции против британского руководства, запретив въезд на свою территорию ключевым членам правительства королевства, передаёт The Independent. В Министерстве иностранных дел России заявили, что меры приняты «в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании».

Россия в ответ на санкции Великобритании запретила въезд на свою территорию премьер-министру Борису Джонсону и ещё десяти высокопоставленным британским министрам и политикам, сообщает The Independent.

Как напоминает издание, об ответных мерах было объявлено всего через несколько дней после того, как британское правительство обнародовало дополнительные меры, направленные против тех, кто «пособничает и содействует» спецоперации России на Украине, которая продолжается уже седьмую неделю.

В Министерстве иностранных дел России отметили, что меры приняты «в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, в введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации».

В чёрный список, помимо Джонсона, также попали заместитель премьер-министра Доминик Рааб, министр иностранных дел Лиз Трасс, министр обороны Бен Уоллес, канцлер казначейства Риши Сунак, бывший премьер-министр Тереза Мэй и первый министр Шотландии Никола Стёрджен.

В Кремле добавили, что этот шаг стал ответом на «разнузданную информационно-политическую кампанию, направленную на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики».

The Independent напоминает, что в марте аналогичные меры были приняты в отношении президента США Джо Байдена, главы ЦРУ Уильяма Бёрнса и госсекретаря Энтони Блинкена.

При этом в британском правительстве отметили, что Лондон и его партнёры «едины в осуждении» действий России на Украине и призывают Москву прекратить спецоперацию. «Мы по-прежнему решительно поддерживаем Украину», — добавил представитель правительства.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что с момента начала спецоперации на Украине Лондон ввёл санкции против более 1400 физических и юридических лиц, включая более 100 олигархов и членов их семей. Помимо введения антироссийских санкций, Лондон также поставляет украинскому правительству оборонительное оружие, включая противотанковые ракеты, которые используются против российских войск, наступающих на ключевые города.

«Руководство Великобритании намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая киевский режим летальными вооружениями и координируя аналогичные усилия со стороны НАТО», — добавили в российском Министерстве иностранных дел.