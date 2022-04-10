DT: Джонсон обещал Зеленскому увеличить финансовую и военную помощь после тайного визита в Киев

Британский премьер Борис Джонсон встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве в знак «солидарности с украинским народом», передаёт The Daily Telegraph. В рамках визита Джонсон пообещал Украине очередную военную поддержку и £385 млн в виде кредитов Всемирного банка.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил «тайный» визит в Киев в субботу, в рамках которого предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому новый пакет финансовой и военной поддержки, сообщает The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, поездка Джонсона была запланирована на прошлой неделе в обстановке секретности и о ней знали всего менее десяти чиновников. О визите стало известно только тогда, когда посольство Украины в Великобритании опубликовало в Twitter фотографию британского лидера с Зеленским с подписью: «Сюрприз».

Предполагается, что в пятницу поздно вечером Джонсон отправился в Польшу, а оттуда поехал в Киев вместе с одним помощником и сотрудниками службы безопасности.

В канцелярии премьер-министра заявили, что поездка была организована в качестве «демонстрации солидарности с украинским народом», добавив, что лидеры обсудили «новый пакет финансовой и военной помощи» и «долгосрочную поддержку» Великобритании.

В частности, в ходе визита Джонсон пообещал Украине 120 новых бронемашин и новые противокорабельные ракетные комплексы, которые могут быть использованы для борьбы с российскими войсками в Мариуполе. По словам самого британского премьера, Великобритания будет поставлять Украине «оборудование, технологии, ноу-хау, разведданные», а также обещает «либерализовать торговлю с Украиной по мере продвижения вперёд».

The Daily Telegraph сообщает, что Джонсон также пообещал гарантировать выделение Украине дополнительно £385 млн в виде кредитов Всемирного банка при условии одобрения парламентом.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Сибиха по итогам визита назвал Великобританию «лидером в оборонной поддержке Украины», а также «лидером в санкциях» против России. Министерство обороны Украины предложило лидерам других западных стран последовать примеру Джонсона, посетив Зеленского и предложив Киеву больше помощи.

Как напоминает издание, ранее Великобритания анонсировала отправку Украине бронированных автомобилей Mastiff. Кроме того, в пакет британской помощи также вошли зенитные ракеты Starstreak, ещё 800 противотанковых ракет, а также барражирующие боеприпасы.